США расширили список санкций в связи с Украиной и Крымом

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Минфин США ввел санкции против трех физических и девяти юридических лиц в связи с событиями на Украине и аннексией Крыма. Санкционный список пополнили двое граждан Украины, служивших ранее в СБУ, и российский генерал, бывший начальник Ракетных войск.

В санкционный список вошли Александр Басов, Андрей Сушко и Владимир Зарицкий, а также санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор", АО "Крымтеплоэлектроцентраль", компании "Гарант-СВ", "Управленческой компании инфраструктурных проектов", ООО "Южный Проект", отель "Мрия" и министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее в четверг расширение санкционного списка анонсировал спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Он заявил, что они будут касаться физических лиц и организаций, которые участвовали в бизнес-проектах в аннексированном Россией Крыму или нарушали права человека на полуострове и в Донбассе.

Волкер также подчеркивал, что в тексте санкций впервые будет указано, что ответственность за происходящее в самопровозглашенных республиках на востоке Украины лежит на России.