"Похороны" академических свобод в московском Физтехе: чем недовольны студенты

В ведущем физико-техническом вузе России увольняют одного из преподавателей, который давал интервью иностранным СМИ и вел профсоюзную деятельность, а студенты выходят на акции протеста. Студенты Физтеха провели акцию протеста и "похоронили" академические свободы. Русская служба Би-би-си рассказывает, чем они недовольны.

В четверг, 8 ноября, возле факультета микроэлектроники Московского физико-технического института (МФТИ, неофициально - Физтех) в Долгопрудном появилась каменная плита с надписью "Академические свободы МФТИ" и датами: 1946 - 2018. К ней, как к могильному памятнику, около десятка студентов возложили гвоздики.

Примерно через час могильную плиту заметила охрана вуза. Сотрудники отдела безопасности стали спрашивать, кому принадлежит памятник - и, не дождавшись ответа, позвали охранников. Унести плиту оказалось непросто - она была прикреплена к фонарному столбу толстой проволокой, которую не брали кусачки.

Акцию заметил один из преподавателей, проходивших мимо. Он начал спорить со студентами: "Мне стыдно за ваше поколение! Кто за вами стоит? Есть же у вас идеологи?"

Двое охранников с трудом оттащили от столба могильный памятник академическим свободам и на глазах студентов принялись паковать его в мусорный мешок.

Централизация и начальник ОВД в учебном совете

Недовольство студентов и некоторых преподавателей вуза вызвано сразу несколькими причинами. Одна из них - реформа, за счет которой в этом году студентов набирали не на факультеты, а в физтех-школы - это другая административная единица в вузе.

Главное отличие в том, что руководство факультетов назначается ученым советом или коллективом этих факультетов, а директоров физтех-школ выбирает администрация вуза.

Существующие факультеты вошли в состав школ. Основные бюджеты и возможность ими распоряжаться теперь переданы от деканов факультетов директорам физтех-школ.

Возникла неразбериха с общежитиями, которые раньше определялись факультетами, студентов стало больше на то же количество преподавателей.

Студенты уверены, что реформа нанесет вред репутации вуза: если раньше абитуриенты стремились на определенный факультет, потому что его репутация - это как визитная карточка для будущего работодателя, то название физтех-школы работодателям ничего не скажет. А значит, абитуриенты могут уйти в другие институты.

"Происходит централизация, - объяснил Би-би-си студент Семен (имя изменено). - Они считают, что так будут лучше контролировать ситуацию".

"Физтех хочет разрастаться: больше студентов - больше денег от государства, - сказал студент Константин. - МФТИ всегда был локальным местом, а теперь эта локальность и "ламповость" теряется".

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев объяснял необходимость реформы тем, что Физтех укрупняется, в нем растет число научных лабораторий, поэтому необходимы более крупные структуры, чем факультеты, которые будут обладать большой автономией.

Невыборность директоров физтех-школ связана с тем, что сейчас вуз находится в стадии перехода на новую систему, и ректорату так проще контролировать изменения, говорил Кудрявцев. Он подчеркивал, что со временем организационная структура физтех-школ может измениться.

Еще одна претензия студентов - по ночам стали запирать "боталки" - единственное место в кампусе, где студенты могли засиживаться до ночи и учиться. Студенты говорят, что проблема шире, чем просто бытовое неудобство.

"Это следствие отношения администрации к студентам как к зомбарям, которые созданы для того, чтобы выходить из своей комнаты только на пары, - рассказывает четверокурсник и активист Лев Косолапов. - Людям нужно благоустройство, возможность проводить время, нужна свобода высказываний, свобода действий. А бытовые проблемы - следствие отношения администрации, что вот, мы надерем побольше первокурсников, построим больше корпусов, никак это не обустроим, и люди будут ужиматься по пять человек в комнату".

Говоря о проблемах вуза, студенты сразу вспоминают нового директора по административной работе Василия Субботина, который голосует в ученом совете и заседает вместе с ним. Он пришел в вуз прошлой зимой. Василий Субботин - бывший начальник Мытищинского ОВД.

"Я протестую против того, чтоб судьбу науки решали не ученые, а проректор по безопасности. В ученом совете человек, который не имеет отношения к науке", - возмущался Александр, бывший студент Физтеха. По его словам, он много работал и не успевал учиться, но надеется восстановиться в вузе.

"Сор из избы не выносить"

Летом 2018 года стало известно, что преподаватель и профсоюзный активист Максим Балашов, часто рассказывавший о проблемах вуза в СМИ, вынужден уйти из МФТИ. Его срочный договор истек 1 сентября, а ученый совет не стал его продлевать.

Балашову прямо на ученом совете сказали, что одна из причин - его профсоюзная деятельность.

"Вред от деятельности некоторых членов профсоюза "Университетская солидарность" возникает тогда, когда наши коллеги публикуют в средствах массовой информации информацию о проблемных или конфликтных ситуациях в МФТИ", - заявил на ученом совете руководитель кафедры высшей математики Григорий Иванов. Стенограмма заседания, составленная профсоюзными активистами, есть в распоряжении Би-би-си.

"Здесь присутствует старшее поколение, они понимают, [что] радиостанция "Свобода" всегда занималась подрывной деятельностью, всегда", - конкретизировал кандидат наук Юрий Волков. Балашов действительно неоднократно общался с журналистами радио "Свобода" (финансируется конгрессом США) и рассказывал о недовольстве реформами в вузе.

"Те вопросы, которые возникают внутри, надо решать внутри и не выносить наружу, сор из избы не выносить", - добавил директор службы безопасности Петушков.

Теперь Балашов судится с вузом за дискриминацию по признаку участия в профсоюзной работе. В МФТИ отрицают, что причиной отказа от сотрудничества с Балашовым стало его общение с журналистами. В вузе настаивают на версии о том, что он просто не прошел конкурс на заключение новых трудовых договоров.

Студенты провели одну акцию в его поддержку - вывалили перед учебным корпусом пакеты с мусором и поставили табличку "Сор из избы не выносить".