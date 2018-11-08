Правообладатель иллюстрации Rockstar Image caption Авторы игры дали возможность нападать на суфражисток

Видеохостинг YouTube сначала удалил, а потом вернул клипы с геймплеем из игры Red Dead Redemption 2, в которых разными способами убивают суфражисток (участниц движения за предоставление женщинам избирательных прав).

Это был первый подобный случай в ответ на графическую жестокость в популярной игре.

Но теперь YouTube пошел на попятную и объявил, что произошла ошибка, а удаленные клипы вернут, но к ним ограничат доступ тем, кому не исполнилось 18 лет.

Первоначальное решение видеохостинга об удалении сцен из компьютерной игры вызвало возмущение в соцсетях.

Популярный видеоблоггер PewDiePie поделился в "Твиттере" сообщением одного из авторов канала, с которого были удалены клипы - о том, что YouTube поступает несправедливо.

Другой популярный видеоблоггер Keem также обратил внимание на инцидент, написав в "Твиттере", что ситуация может привести к очередному скандалу сродни "Геймергейту" (когда в 2014 году разбирательства о коррупции в игровой журналистике вылились в обсуждение женоненавистничества и сексизма в культуре компьютерных игр).

В итоге последовал ответ главы видеоигрового подразделения YouTube Райана Уайетта. Он сказал, что в удалении клипов виновато неправильное понимание сотрудником правил сообщества YouTube.

"С рецензентом проведут инструктаж по итогам этого случая и о том, как избегать повторения этой ошибки", - написал он в "Твиттере".

Но, насколько стало известно Би-би-си, первоначальное решение об удалении было принято несколькими сотрудниками YouTube и было отменено после того, как ситуацией занялось видеоигровое подразделение.

"Правила сообщества YouTube запрещают среди прочего неоправданную жестокость, наготу, опасные или противозаконные действия, а также дискриминационные высказывания, - рассказала представительница компании. - Бывает сложно дать оценку творческим форматам, к которым относятся видеоигры, но когда контент выходит за пределы допустимого, и нам на это указывают, мы принимаем необходимые меры".

Принцип открытого мира

Игра Red Dead Redemption 2 оформлена в духе вестерна, а ее действие происходит в XIX веке, примерно за 20 лет до того как женщинам разрешили голосовать во всех американских штатах.

Правообладатель иллюстрации Rockstar Image caption В одном из клипов женщину связывают и скармливают животным

В игре реализован принцип открытого мира, когда пользователь может самостоятельно выбирать, куда он хочет отправиться. Среди компьютерных персонажей там можно встретить несколько суфражисток.

В одном из эпизодов существует возможность напасть и убить одну из активисток.

Несколько авторов, размещающих свой контент на YouTube, выложили записи своего геймплея, в которых они различными жестокими способами убивают этих компьютерных персонажей.

Суфражистку среди прочего:

скармливали аллигатору

сбрасывали в шахту

стреляли в лицо и скармливали свиньям

привязывали к рельсам и переезжали поездом

поджигали

В среду утром Би-би-си обратилась к видеохостингу с вопросом, не нарушают ли 10 таких видеоклипов правила сообщества.

После этого YouTube удалил восемь из них, оставив два клипа, в которых суфражистку избивают, но не убивают.

Среди прочих было заблокировано видео с 1,5 млн просмотров с канала, на который подписаны 473 тыс. человек.

Владельцу канала - жителю Британии - сообщили, что отныне ему запрещено вести и заводить другие каналы.

Сейчас все его видео восстановлены, в том числе другие клипы из игры Red Dead Redemption 2, в которых нападают на других персонажей.

Возможность нападать

Редактор журнала TenEighty Тео Лэндер сказал, что нынешний случай указывает на более существенную проблему.

"Правила YouTube неоднократно критиковали за отсутствие конкретики и за то, что их можно по-разному толковать. То есть когда YouTube решает добиваться их выполнения, зачастую его действия воспринимаются как цензура", - отметил он.

"У многих авторов видео может сложиться впечатление, что за выполнением правил следят по-разному (что-то замечается, что-то нет). Иногда меры принимают лишь после волны возмущения в интернете. Несоответствие того, в каких случаях принимаются меры, а в каких нет, и то, как обеспечивается выполнение правил, указывает на отсутствие четкого представления о смысле правил сообщества".

Правообладатель иллюстрации YouTube Image caption YouTube не стал удалять клипы, в которых суфражисток избивают, но они не гибнут

Автор канала YouTube о видеоиграх Эллен Роуз сказала, что видеохостингу нужно быть строже с контентом.

"Интересно, что в огромной красивой игре с удивительным множеством всего, что там можно сделать, в которой повествование развивается на удивление динамично, кто-то решил взять персонажа, являющегося воплощением прогресса для женщин, и убить его. Причем не одним способом, а разными, и показать это в нескольких видео", - сказала она.

"Интересно, хотя и не удивительно, что это самые популярные видео на каналах, а люди в комментариях странно ликуют над идеей, что женщин, которые борются за свои права, или "надоедливых феминисток" избивают подобным образом. Я думаю, YouTube необходимо почитать эти комментарии, прежде чем решать, подходит клип для сайта или нет", - добавила она.

Игра Red Dead Redemption 2 получила много лестных отзывов. Сайт Metacritic, собирающий рецензии критиков, оценил ее на 97 баллов из 100.

Создатели решили дать игрокам возможность нападать на персонажи, не имеющие отношения к развитию игры, но возможность нападать на беззащитных суфражисток вызвала критику.

Суфражистки появляются еще на одном из этапов игры, но в этом случае нападение на них приведет к провалу задания.

Би-би-си обратилась за комментарием ситуации к разработчику игры - компании Rockstar Games.