Совершивший нападение в Мельбурне скончался в больнице

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Машина загорелась, но не взорвалась

В мельбурнской больнице скончался подозреваемый, который поджег автомобиль и нанес ножевые ранения трем прохожим, один из которых погиб.

Австралийские власти заявляют, что рассматривают этот инцидент как попытку теракта.

По словам представителей властей, он попытался напасть на полицейских. Стражи порядка открыли огонь, нападавший был ранен и доставлен в больницу в критическом состоянии.

Две жертвы нападения также находятся в больнице, один из них в критическом состоянии.

Имя нападавшего пока не было оглашено. Сообщается, что ему был 31 год. Полиция заявляет, что не разыскивает возможных соучастников нападения.

"На данный момент мы считаем, что угрозы больше нет. Но мы, несомненно, рассматриваем это как террористический акт", - заявил глава полиции штата Виктория Грэм Эштон.

По словам Эштона, злоумышленник был известен полиции и спецслужбам. Кроме того, ведется расследование в отношении его родственников.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В соцсетях появились фотографии того, как полицейские пытались усмирить нападавшего

Как часто происходит в подобных случаях, группировка "Исламское государство" (запрещена в России и многих других странах) взяла на себя ответственность за нападение.

Как сообщается, напавший на полицейских мужчина был родом из Сомали. Его автомобиль был начинен газовыми баллонами, которые загорелись.

Полиция была вызвана примерно в 16:20 по местному времени в связи с сообщениями о загоревшемся автомобиле на одной из самых людных улиц.

"Когда они туда прибыли, они обнаружили человека, размахивавшего ножом и выкрикивавшего угрозы", - сказал глава полиции Мельбурна Дэвид Клейтон.

"Прохожие кричали, что он уже напал на нескольких человек", - добавил он.

Полиция сообщает, что место происшествия оцеплено, и туда были вызваны специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.

В соцсетях уже распространились фотографии горящего автомобиля, который врезался в местный магазин.

Полиция и премьер-министр штата Виктория призвали местных жителей держаться подальше от места происшествия.

Правообладатель иллюстрации Twitter/ChrisMacheras Image caption Инцидент произошел в центре Мельбурна

Сейчас в Мельбурне идет судебный процесс над 27-летним австралийцем греческого происхождения Димитриосом "Джимми" Гаргасуласом, который в 2017 году направил свой автомобиль в толпу пешеходов на той же улице, где произошел сегодняшний инцидент.

Тогда погибли шесть человек и 27 были ранены.

Обвиняемый не признал себя виновным ни по одному из 33 предъявленных ему обвинений, в том числе и в убийстве шести человек.

Адвокат Гаргасуласа утверждает, что он страдал психозом, вызванным злоупотреблением наркотиками.