В Австрии задержан "российский шпион", глава МИД отменяет поездку в Москву

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В августе этого года Путин был на свадьбе главы австрийского МИД Карин Кнайсль, которая теперь отказывается ехать в Россию

По подозрению в шпионаже в пользу России задержан отставной полковник вооруженных сил Австрии. Сообщается, что он мог заработать на передаче секретной информации 300 тысяч евро.

70-летнего полковника подозревают в работе на иностранную разведку в течение 20 лет, сообщает австрийское издание Kronen Zeitung, ссылаясь на данные представителя австрийского минобороны.

Газета отмечает, что "подозреваемый действовал очень профессионально". Будучи в отставке, он занимал "незаметный пост" в штабе австрийской армии.

Издание пишет, что полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, о миграционной ситуации, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных. Каждые две недели он контактировал с российской стороной с человеком по имени "Юрий", отмечает издание.

По данным издания Die Presse, подозреваемый был завербован еще в 1988 году.

Министр обороны Австрии Марио Кунасек заявил, что информация о задержанном появилась "несколько недель назад" от одной из европейских спецслужб. "Пока мы не можем сказать, единичный это случай или нет", - заявил он.

По его словам, бывший офицер передал контрразведчикам свой ноутбук, который сейчас изучается.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что "неприятно удивлен" информацией о задержании экс-полковника.

Танцы закончились?

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на чьей свадьбе недавно гулял российский президент Владимир Путин, отменила поездку в Москву, которая должна была состояться 2 декабря, и вызвала представителей российского посольства для объяснений.

Российское посольство не стало комментировать новость о задержании. Российская Служба внешней разведки (СВР) также отказалась от комментариев.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что считает, что подозрения в отношении экс-полковника подтвердятся. Он добавил, что предполагаемый шпион начал свою деятельность с 1990-х годов и мог заниматься ею вплоть до настоящего времени.

"Такие случаи, неважно, происходят они в Нидерландах или Австрии, не улучшат отношений между Россией и Евросоюзом. Шпионаж неприемлем, и российский шпионаж в Европе неприемлем, он подлежит осуждению", - приводит слова канцлера ТАСС.

"Сейчас юстиция должна установить, подтверждается ли подозрение. Дальнейшие действия мы обсудим с нашими европейскими партнерами", - добавил Курц.

Австрия - одна из немногих европейских стран, находящихся в дружеских отношениях с Россией. Президент Владимир Путин а августе этого года даже съездил на свадьбу главы МИД Карин Кнайсль и станцевал с ней. А правительственная коалиция в стране сформирована с участием крайне правой "Партии свободы", симпатизирующей российским властям.