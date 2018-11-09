"Сатанинский храм" подал в суд на создателей сериала "Сабрина"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Люсьена Гривза, появление статуи Бафомета в сериале "Леденящие душу приключения Сабрины" порочит и принижает деятельность активистов

Американская группа гражданских активистов "Сатанинский храм" подала в суд на создателей телесериала "Леденящие душу приключения Сабрины" за незаконное, с точки зрения активистов, копирование статуи Бафомета.

Сумма иска составляет 50 миллионов долларов.

Активисты обвиняют компанию Netflix и студию Warner Bros в том, что они использовали точную копию придуманной "Сатанинским храмом" статуи Сатаны в образе Бафомета, на которую у сервиса нет прав.

Netflix и Warner Bros отказались комментировать обвинения в свой адрес.

Представители "Сатанинского храма" заявляют, что Сатана является для них не сверхъестественным существом, каким предстает Бафомет в сериале, а литературным образом, символом мятежа против тирании. Таким образом, как утверждают последователи "Сатанинского храма", Netflix и Warner Bros не только нарушили права движения, но и ввели в заблуждение зрителей сериала относительно происхождения статуи и того, что она символизирует.

Иск был подан в суд Нью-Йорка в минувший вторник. Активисты "Сатанинского храма" говорят, что изображение придуманной ими статуи Бафомета появляется в четырех эпизодах сериала.

Один из основателей "Сатанинского храма" Люсьен Гривз опубликовал в "Твиттере" две фотографии, демонстрирующие схожесть статуи, показанной в сериале, со статуей Бафомета.

Что проповедует "Сатанинский храм"?

Группа "Сатанинский храм" была создана в 2012-2013 гг. выпускниками Гарвардского университета Малкольмом Джарри и Люсьеном Гривзом. Группа, использующая сатанинскую символику для пропаганды эгалитаризма, социальной справедливости и секуляризма, имеет статус религиозной организации.

Однако идеология группы строится на положениях светского гуманизма: активисты проповедуют сострадание к людям, борьбу за справедливость, уважение чужих свобод, научный метод познания мира. "Сатанинский храм" рассматривает Сатану как символ "вечного мятежника" против тирании и деспотичной власти.

Активисты группы часто выступают в защиту прав ЛГБТ и против ограничения абортов.

В 2014 году "Сатанинский храм" собрал деньги через краудфандинговый сайт на статую, изображающую Сатану в образе Бафомета, около которого находятся фигуры двух детей. Изначально активисты группы рассчитывали, что статуя будет установлена близ Капитолия в штате Оклахома - рядом со стоящим там памятником "Десять заповедей".

По замыслу "Сатанинского храма" такое расположение статуи Бафомета должно стать свидетельством "американской свободы вероисповедания и толерантности". Однако активисты не смогли получить разрешение на установку памятника близ Капитолия в Оклахоме. Открытие бронзового Бафомета высотой 2,7 метра состоялось в июле 2015 года в промышленном здании в Детройте.

"Приключения Сабрины"

"Леденящие душу приключения Сабрины" - американский телесериал в жанре хоррор о 16-летней Сабрине Спеллман, получеловеке-полуведьме. Сериал основан на одноименном комиксе от Archie Comics, который публиковался в 1996-2003 гг.

Премьера сериала состоялась на платформе Netflix 26 октября 2018 года.

Персонажи в сериале, которые поклоняются Сатане, также практикуют каннибализм и методы принуждения даже в религиозных вопросах - против чего выступают члены "Сатанинского храма".

Использование статуи Бафомета может натолкнуть зрителей на мысль, что последователи "Сатанинского храма" также считают Сатану сверхъестественным существом и придерживаются аналогичных религиозных практик, отмечают основатели группы.

Люсьен Гривз ранее заявлял, что если создатели сериала не откажутся от использования образа Бафомета, то группа подаст судебные иски против Netflix и Warner Bros за нарушения авторских прав и присвоение авторского материала "для продвижения своей глупой фантастики о Сатане".

В интервью телеканалу Си-эн-би-си Гривз сказал, что появление статуи Бафомета в сериале "Леденящие душу приключения Сабрины" порочит и принижает деятельность активистов.