Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Устройства для майнига криптовалют "съедают" очень много электроэнергии

Директор одной из школ в Китае, Лэй Хуа, был уволен после обнаружения подключенной к электросети учебного заведения системы устройств, предназначенных для майнинга криптовалют.

Учителя школы в провинции Хунань заподозрили неладное из-за появившегося в здании школы странного шума, похожего на урчание или жужжание, сообщают местные СМИ.

Поиски источника шума привели их к устройствам для добычи криптовалюты Ethereum.

Как выяснилось, на обеспечение работы этих устройств тратится такое количество электроэнергии, которое обходится учебному заведению в 2000 долларов.

Ранее директору сообщали о неожиданно выросших счетах за электроэнергию, однако он не выразил беспокойства, предположив, что выросшее потребление электроэнергии связано с работой систем кондиционирования и отопления.

"Добыча" криптовалюты предполагает подключение мощных компьютеров, а также специальных майнинг-устройств к системе добычи криптовалюты. Каждый пользователь, подключившийся к этой системе, участвует в работе по эмиссии новых монет и одновременно поддерживает работоспособность всей сети.

Как выяснилось, за год с лета прошлого года в школе было установлено восемь машин для майнинга криптовалюты.

Директор школы признался, что у него уходило порядка 10 тысяч юаней (более 1400 долларов) на оплату электроэнергии, уходившей на обеспечение работы одного майнинг-устройства. Лэй Хуа счел, что это слишком большие траты для семейного бюджета, и решил перевезти устройства в школу.

Предположительно, заместитель директора был осведомлен о том, что в школе располагается ферма по добыче криптовалют. Более того, по данным правоохранительных органов, в январе этого года замдиректора купил лично для себя одну (девятую по счету) машину для добычи криптовалют и установил ее в школе.

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Функционирование фермы по майнингу криптовалют в школе привело к тому, что компьютерная сеть учебного заведения начала работать со сбоями, что мешало проведению уроков.

Директор школы был уволен еще в октябре, а его заместитель получил предупреждение.

Местные власти потребовали возвращения средств, полученных в результате майнинга криптовалют.

В феврале этого года аналогичный скандал произошел на одном из секретных ядерных объектов в России. Несколько ученых были задержаны по подозрению в добыче биткоинов, для чего они использовали суперкомпьютеры этого объекта.