Главный редактор издания "Медуза" Иван Колпаков подал в отставку после обвинений в сексуальном домогательстве. С 25 октября по 6 ноября он сложил полномочия, однако потом совет директоров издания счел, что дальнейшего наказания не требуется и вернул Колпакова к работе.

Решение о восстановлении вызвало бурную негативную реакцию среди многих читателей "Медузы", и спустя три дня после возвращения Колпакова на пост стало известно о его уходе.

"Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб", - сказал Колпаков.

Исполняющим обязанности главреда назначена Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора "Медузы".

"Вы уничтожаете то, что я строил"

Он также написал пост в "Фейсбуке", где заявил, что "категорически отказывается признавать обвинения в харассменте и сексуальных домогательствах". Ранее в "Медузе" заявляли, что "Иван не помнит, что именно произошло, но признает, что такое [инцидент с приставанием к девушке] могло случиться".

Сам Колпаков ранее писал, что "очень сильно напился и обидел жену сотрудника "Медузы". Это была довольно безобразная выходка".

"Я оказался в ситуации, когда невозможно и бессмысленно себя защищать", - написал уходящий главред в пятницу.

"Все же позволю себе сказать, как я это чувствую. Я ухожу, потому что мне больно видеть, как вы уничтожаете то, что я строил. Потому что мне противна несправедливость. Потому что не все, что сломалось, нужно обязательно чинить", - добавил Колпаков.

"Я по-прежнему один из трех основателей "Медузы". И буду по мере сил участвовать в ее работе. Но не как руководитель", - подчеркнул он.

Что вызвало скандал?

Как ранее заявили в издании, инцидент произошел 20 октября во время празднования дня рождения "Медузы" в Риге.

"Примерно в четыре утра главный редактор Иван Колпаков, который был сильно пьян, прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников "Медузы" и сказал: "Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет", после чего ушел. Об этих событиях мы знаем со слов девушки (она решила сохранить анонимность). У нас нет поводов ей не доверять. Иван не помнит, что именно произошло, но признает, что такое могло случиться", - сообщалось в заявлении издания.

О произошедшем рассказал муж пострадавшей, который после восстановления Колпакова в должности уволился по собственному желанию и предпочел не брать компенсацию.

Когда в комментариях в "Фейсбуке" у гендиректора издания Галины Тимченко спросили, почему мужчина принял именно такое решение, она ответила: "Иногда человек действует назло всем и себе. Бывает. Сама удивилась".

Реакция

Восстановление Колпакова в должности раскололо читателей "Медузы". Многие шутили, что главный редактор издания обещал, "что ему ничего не будет", и так и вышло.

Пользователи соцсетей также отметили, что издание опубликовало сообщение о скандале лишь на странице в "Фейсбуке". Спустя несколько дней статья об инциденте появилась в англоязычной версии, на русском сайте "Медузы" публикации на тему по-прежнему нет.

Впрочем, за "Медузу" также вступилось немало известных людей.

Что такое "Медуза"

"Медуза" - одно из немногих независимых интернет-медиа на русском языке. В своих публикациях редакция занимает принципиальную позицию по вопросам харассмента.

"Медуза" поддержала бойкот российских СМИ Госдумы после того, как думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвиненного в систематических домогательствах.

В российских СМИ не принято применять официальные санкции к сотрудникам, обвиненным в харассменте. Если такие случаи и были, о них не становилось известно публично.

"Медуза" - издание, для которого человек и его права являются абсолютной ценностью, - говорится в официальном сообщении редакции. - Мы считаем недопустимыми домогательства, приставания, унижение, насилие и злоупотребление властью. Этого не может происходить и в нашей редакции".

История с "Медузой" - первый случай, когда руководство редакции официально разбирает жалобу на харассмент и об этом становится известно публично.

Редакция "Медузы" находится в Риге, имена своих инвесторов издание не раскрывает. По данным "Медиалогии", "Медуза" вторая по цитируемости в соцсетях и восьмая по цитируемости в СМИ среди русскоязычных интернет-СМИ.