В ДНР и ЛНР проходят выборы. Их не признают почти нигде

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В воскресенье, 11 ноября, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) на востоке Украины проходят выборы "народных советов" (парламентов) и "глав" территорий. Украина не признает эти выборы, президент Петр Порошенко называл их "фейковыми" и призвал в них не участвовать.

В течение дня российские государственные информагентства несколько раз сообщили, что выборы проходят "спокойно" и "без нарушений". По информации центральных избирательных комиссий ДНР и ЛНР, явка на 16:00 по московскому времени составила 71,4% и 64% соответственно.

Агентства также сообщают об очередях на избирательных участках. Однако, как подсчитало издание "Новости Донбасса", очереди могут скапливаться потому, что в обеих самопровозглашенных республиках работает в три раза меньше избирательных участков, чем требуется при числе зарегистрированных там избирателей.

Основной претендент на выборах "главы ДНР" - Денис Пушилин, который исполняет обязанности руководителя "республики" после убийства его предшественника Александра Захарченко в августе этого года. До этого он возглавлял "народный совет" ДНР и представлял самопровозглашенную республику на переговорах в Минске.

Кроме него в выборах "главы" участвуют еще четыре кандидата. При этом до выборов не допустили бывшего "народного губернатора" ДНР Павла Губарева, а также бывшего руководителя "совета безопасности" республики Александра Ходаковского, которому не разрешили въезд на территорию ДНР.

Фаворит на выборах "главы" ЛНР - Леонид Пасечник. Он исполняет обязанности "главы" самопровозглашенной республики с ноября 2017 года - после того как его предшественник Игорь Плотницкий бежал в Москву и сложил с себя полномочия. В выборах участвуют еще три кандидата.

Кроме того, жители самопровозглашенных республик выбирают состав "народных советов". В "ДНР" это 100 депутатов, в "ЛНР" - 50. В обеих республиках свои списки на выборы подали по две политические силы, которые уже были представлены в советах.

Накануне старта голосования ЦИК ДНР сообщила на своем сайте, что в Донецк для наблюдения за выборами приехали российские сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, а также депутаты Госдумы Андрей Козенко, Казбек Тайсаев, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий и Александр Ющенко.

В Донецке по случаю выборов запланирован концерт. Агентство "Новости Донбасса" сообщило со ссылкой на одного из учащихся техникума промышленной автоматики, что студентов техникума принуждают посетить это концерт.

США, Франция, Великобритания, Швеция, Нидерланды и Польша на заседании Совбеза ООН 30 октября назвали выборы в самопровозглашенных республиках незаконными и противоречащими "минским соглашениям".

Аналогичное мнение высказал и председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези. Участники "нормандского формата" переговоров по ситуации на Украине - Германия и Франция - также выступили против выборов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на эти заявления сказал, что выборы не противоречат "минским соглашениям", и обвинил Украину в их невыполнении.

При этом в ДНР сообщают, что на выборы в республику приехали несколько бывших и нынешних европейских чиновников - в частности, депутат парламента Бельгии Ян Пенрис (его партия выступает за отделение Фландрии от Бельгии).

Также приехали бывший министр обороны Греции Костас Исихос, бывший итальянский сенатор, соратник Сильвио Берлускони Антонио Рацци, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани, бывший глава французской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен. РИА Новости со ссылкой на их комментарии сообщило, что выборы в ДНР проходят "активно, позитивно и демократично".

За три дня до выборов США ввели санкции в отношении ДНР и ЛНР. Они касаются трех физических лиц и девяти организаций, которые или участвовали в бизнес-проектах на территории Крыма, или нарушали права человека в Крыму и на Донбассе, объяснил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Россия в анонсе санкций на сайте минфина США названа оккупантом восточных территорий Украины.