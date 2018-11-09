Директор детского лагеря в Иваново запирала детей в карцере. На нее завели дело

Правообладатель иллюстрации TASS

В Ивановской области задержали экс-директора детского оздоровительного лагеря. Ее подозревают в издевательствах над воспитанниками и в незаконном лишении детей свободы, говорится на сайте областного управления Следственного комитета России.

По версии следствия, летом этого года директор лагеря (ее имя не называется) обустроила в деревянном жилом корпусе карцер, подобрав под него комнату без окон. В ней она неоднократно запирала воспитанников лагеря. Дети проводили в карцере от нескольких часов до нескольких суток, директор выпускала их из него только поесть или сходить в туалет, говорится в сообщении СКР.

В нем также опубликовано фото комнаты, в которой женщина запирала детей. Как пояснили Би-би-си в ведомстве, это снимок из материалов уголовного дела, его сделал следственный отдел по городу Вичуга в Ивановской области.

Правообладатель иллюстрации Ivanovo.sledcom.ru

В отношении задержанной возбуждены уголовные дела о незаконном лишении свободы несовершеннолетних (пункты "д" и "ж" части 2 статьи 127 УК) и их истязании (пункты "а" и "г" части 2 статьи 117 УК). Сейчас она находится в статусе подозреваемой, говорится в сообщении.

На данный момент пострадавшими являются восемь детей в возрасте от 9 до 13 лет, в основном - мальчики, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя областног оуправления СК Ирина Котова. По ее словам, сажая детей в карцер, экс-директор наказывала их за разные провинности.

Она уточнила, что речь идет о директоре детского лагеря "Радуга", расположенного в деревне Марфино в Вичугинском районе области.

Задержанная и ее адвокаты пока не давали комментариев.