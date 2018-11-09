В Лондоне появились плакаты с Путиным. О чем это и кто их автор?

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В Лондоне появились - и в большинстве случаев быстро исчезли - сатирические плакаты с изображением президента России Владимира Путина и слоганами о "брексите" - выходе Британии из Евросоюза.

Плакаты подписаны группой художников и активистов Proud Bear, которая завела свой аккаунт в "Твиттере" лишь 5 ноября.

Надпись на одном из плакатов гласит: "Давайте праздновать красно-бело-синий "брексит".

"Брексит" значит "брексит", написано на другом. Премьер-министр Тереза Мэй так часто использовала эту фразу, что она уже давно стала поводом для шуток.

На другом плакате изображен застрявший на канатной дороге экс-министр иностранных дел Борис Джонсон с российскими флагами в руках. Этот курьезный случай, правда с британскими флажками, случился с ним в бытность мэром Лондона.

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Плакаты появились в лондонских районах Сток-Ньюингтон, Бетнал-Грин и Кенсал-Грин.

Плакаты намекают на вклад России в "брексит". Их авторы говорят, что хотели подчеркнуть роль ГРУ в референдуме по выходу из Евросоюза.

На своем сайте они шутят: "Мы осуществили "брексит" нашим 24-часовым Реально Правдивым каналом". В английском варианте канал называется Really True, что напоминает название российского телеканала Russia Today (RT).

Группа выложила в "Твиттер" видео, на котором Владимир Путин скачет верхом на бульдоге. У собаки вместо морды - лицо одного из самых известных сторонников "брексита" Аррона Бэнкса.

Страховой фирме Бэнкса, замеченного в тесных связях с Россией, грозит штраф в 135 тыс. фунтов (176 тыс. долл.) за нарушение законодательства об использовании персональных данных при ведении кампании за выход из Евросоюза.

Фирму подозревают в том, что часть ее средств, переведенных на нужды выступавшей за "брексит" общественной кампании Leave.EU, могла поступить из-за рубежа. Бэнкс отрицает эти обвинения.

Пресс-секретарь правительства также заявил, что у британских властей нет свидетельств удавшихся попыток иностранного вмешательства в демократический процесс.

"Гордый медвель"

Активист "Proud Bear", назвавший себя Лукасом, заявил в интервью Русской службе Би-би-си, что и сам процесс принятия решения о "брексите", и возможное влияние Москвы на исход референдума вызывают озабоченность у его единомышленников.

"Нас очень волнуют серьезные вопросы, которые остаются без ответа, - вопросы о демократичности этого решения, о вмешательстве Кремля и о том, как это все повлияло на результат. Поэтому мы решили попытаться разбудить главных политических игроков Великобритании, прежде всего политиков вроде Терезы Мэй, которые до сих пор отказываются заняться этим вопросом всерьез и начать расследовать роль Путина в этом деле".

Рассказ о своих целях активисты поместили и в русскоязычном заявлении, который спрятали в код их сайта. Заявление подписано "Коллектив "Гордый Медведь":

"Все мы являемся волонтерами и занимаемся этим проектом только потому, что мы действительно озабочены состоянием здоровья нашей демократии и тем фактом, что ни один из наших лидеров и весьма малое число активных политиков выказывают готовность хоть как-то пошевелить своими задами и защитить ее".

По мнению группы, Россия повлияла на исход голосования на референдуме о выходе Великобритании из ЕС, а Тереза Мэй "предпочитает продвигать нелепый план Брексита вместо того, чтобы остановиться на мгновение и по-настоящему расследовать вопрос о том, было ли на самом деле влияние России решающим в голосовании".

Группа утверждает, что Великобритания нуждается в срочном расследовании российского вмешательства в кампанию по "брекситу", похожего на то, что проводит в США спецпрокурор Мюллер.

Активисты "Гордого медведя" также высказываются в поддержку журналистов в России.

"Настоящий фронт этой борьбы находится в России, и ведут ее российские журналисты, подвергая себя невероятному риску в стремлении вскрыть коррумпированную и антидемократическую природу власти в России. Многие из них поплатились жизнью за это, - говорится в их заявлении. - Им и нашим российским братьям и сестрам мы шлем наши любовь и солидарность".

Компания, занимающаяся размещением уличной рекламы, заявила, что плакаты были установлены незаконно. И действительно, большинство из появившихся в четверх постеров были сняты к утру пятницы.

В своем заявлении для Русской службы Би-би-си фирма Clear Channel, владеющая рекламными щитами, отметила, что, как и в других случаях с несанкционированными постерами, их сняли максимально быстро, и сейчас компания рассматриваем варианты дальнейших действий".

Представитель Proud Bear заявил, что группа надеется собрать 55 тыс. фунтов (около 72 тыс. долл.), чтобы вывесить свою рекламу на 40-метровом экране, расположенном на лондонском вокзале Ватерлоо.