Лесные пожары в Калифорнии: город Парадайс сгорел, Малибу эвакуируют
В Калифорнии бушуют лесные пожары. Огонь, разгоревшийся на севере штата, распространился на 8 тысяч гектаров и практически полностью уничтожил город Парадайс. Площадь пожаров, разгоревшихся южнее, недалеко от Лос-Анджелеса, составляет около 7 тысяч гектаров. Пламя быстро распространятся из-за сильного ветра и засушливой погоды.
На севере Калифорнии выгорела значительная часть города Парадайс, расположенного в 150 километрах к северу от столицы штата - Сакраменто. Его население (около 27 тысяч человек) было эвакуировано.
"Город опустошен, все разрушено", - заявил представитель департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии Скотт Маклин.
Власти штата сообщают, что в результате пожаров есть погибшие, однако их число пока не называется.
Как сообщили власти Калифорнии, свои дома были вынуждены покинуть более 150 тысяч человек.
Обязательная эвакуация жителей объявлена в городе Малибу, расположенном в 60 км западнее Лос-Анджелеса.
В настоящее время на территории Калифорнии активны 16 лесных пожаров. На севере штата объявлен наивысший - красный - уровень опасности.
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