Трамп ужесточил правила получения убежища для мигрантов-нелегалов
Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал документ, ограничивающий предоставление убежища нелегальным мигрантам, прибывающим в страну через границу с Мексикой. Ужесточение правил связано с движением в сторону США многотысячного каравана мигрантов.
Согласно подписанному указу, лица, незаконно перешедшие границу США с Мексикой, не смогут подавать документы на статус беженца в США.
"Я временно приостанавливаю въезд [в США] для определенного типа иностранных граждан, чтобы справиться с проблемой огромного количества мигрантов, незаконно или без необходимых документов прибывающих в нашу страну через территорию Мексики", - говорится в постановлении.
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При этом в документе отмечается, что у мигрантов-нелегалов сохраняется право "запрашивать другие формы защиты от преследования и пыток". О каких именно формах защиты идет речь, в указе не уточняется.
Меры не коснутся детей-иностранцев, которые попали на территорию страны без сопровождения родителей.
"Отсутствие немедленных действий для приостановления массовой миграции, с которой сталкиваются США, приведет только к увеличению массовой нелегальной миграции и к дальнейшему перенапряжению [миграционной] системы", - гласит указ.
В Американском союзе защиты гражданских свобод уже назвали указ Трампа незаконным, отметив, что в США закреплено законодательно право беженцев просить убежища в США вне зависимости оттого, находятся ли они на пограничному пункте въезда в страну.
Указ Трампа по миграции с юга поддержал исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уиттакер. "Сегодня президент сделел твердое заявление, что терпеть больше нельзя", - говорится в его заявлении.
Генеральный секретарь Amnesty International Куми Найду назвал указ Трампа "очередной попыткой уничтожить старую традицию" - гарантировать людям право искать защиты от преследования или угрозы жизни.
Исполнительный директор Amnesty International США Маргарет Хуан добавила, что своими глазами видела последствия такой "негуманной и незаконной" политики.
"Криминализация беженцев привела к одному из наиболее постыдных курсов власти, которые я когда-либо видела в этой стране", - сказала она. Хуан также назвала заявления о том, что беженцы представляют угрозу безопасности США, идеей, которую придумала администрация Трампа.
О каком караване беженцев речь?
Сообщения о многотысячных колоннах мигрантов из Центральной Америки (в основном из Гондураса и Сальвадора), направляющихся в сторону США, появились с СМИ и соцсетях в середине октября.
Сведения о численности так называемого каравана мигрантов весьма противоречивы: разные издания приводили цифры от двух до семи тысяч человек.
Сначала сообщалось о том, что колонны мигрантов формировались в Гондурасе, но затем к ним присоединились беженцы из соседних Сальвадора и Гватемалы. Все три страны входят в списки самых бедных и криминальных стран мира.
В настоящее время караван движется через территорию Мексики. По информации местных СМИ, часть беженцев решила остаться в этой стране и не идти к границе США, однако большинство мигрантов продолжают путь на север.
Многие сообщения о караване оказались фейковыми: например, о том, что в нем были выходцы из Ближнего Востока и о том, что движение каравана спонсировала Демократическая партия США и фонд Сороса. Среди тех, кто утверждал, что в караване находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока, был и сам президент Трамп.
30 октября Пентагон подтвердил планы отправить на границу с Мексикой 5200 военнослужащих, чтобы усилить пограничный контроль.
Трамп отмечал, что американские военные готовы встретить "плохих парней", которые направляются в страну в составе колонны мигрантов.
Кто имеет право на убежище?
Сегодня у США есть обязательство рассматривать запроса о предоставлении убежища от мигрантов, которые бежали от насилия в родной стране.
Однако в июне генпрокурор Джефф Сешнс заявил, что жертвы домашнего насилия и бандитизма больше не будут претендовать на получение убежища в США.
Те, кто подают запросы, должны доказать, что столкнулись с серьезной угрозой преследования. Тогда, по международному законодательству, они могут считаться беженцами.
Если потенциальные беженцы проникли в США нелегально, они все равно имеют право подать запрос.
Экономические мигранты, которые уезжают в поисках лучшей жизни, не считаются беженцами, какой бы ужасной ни была нищета на их родине.