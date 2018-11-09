Трамп ужесточил правила получения убежища для мигрантов-нелегалов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп отмечал, что военные готовы встретить "плохих парней" на южной границе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал документ, ограничивающий предоставление убежища нелегальным мигрантам, прибывающим в страну через границу с Мексикой. Ужесточение правил связано с движением в сторону США многотысячного каравана мигрантов.

Согласно подписанному указу, лица, незаконно перешедшие границу США с Мексикой, не смогут подавать документы на статус беженца в США.

"Я временно приостанавливаю въезд [в США] для определенного типа иностранных граждан, чтобы справиться с проблемой огромного количества мигрантов, незаконно или без необходимых документов прибывающих в нашу страну через территорию Мексики", - говорится в постановлении.

При этом в документе отмечается, что у мигрантов-нелегалов сохраняется право "запрашивать другие формы защиты от преследования и пыток". О каких именно формах защиты идет речь, в указе не уточняется.

Меры не коснутся детей-иностранцев, которые попали на территорию страны без сопровождения родителей.

"Отсутствие немедленных действий для приостановления массовой миграции, с которой сталкиваются США, приведет только к увеличению массовой нелегальной миграции и к дальнейшему перенапряжению [миграционной] системы", - гласит указ.

В Американском союзе защиты гражданских свобод уже назвали указ Трампа незаконным, отметив, что в США закреплено законодательно право беженцев просить убежища в США вне зависимости оттого, находятся ли они на пограничному пункте въезда в страну.

Указ Трампа по миграции с юга поддержал исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уиттакер. "Сегодня президент сделел твердое заявление, что терпеть больше нельзя", - говорится в его заявлении.

Генеральный секретарь Amnesty International Куми Найду назвал указ Трампа "очередной попыткой уничтожить старую традицию" - гарантировать людям право искать защиты от преследования или угрозы жизни.

Исполнительный директор Amnesty International США Маргарет Хуан добавила, что своими глазами видела последствия такой "негуманной и незаконной" политики.

"Криминализация беженцев привела к одному из наиболее постыдных курсов власти, которые я когда-либо видела в этой стране", - сказала она. Хуан также назвала заявления о том, что беженцы представляют угрозу безопасности США, идеей, которую придумала администрация Трампа.

О каком караване беженцев речь?

Сообщения о многотысячных колоннах мигрантов из Центральной Америки (в основном из Гондураса и Сальвадора), направляющихся в сторону США, появились с СМИ и соцсетях в середине октября.

Сведения о численности так называемого каравана мигрантов весьма противоречивы: разные издания приводили цифры от двух до семи тысяч человек.

Сначала сообщалось о том, что колонны мигрантов формировались в Гондурасе, но затем к ним присоединились беженцы из соседних Сальвадора и Гватемалы. Все три страны входят в списки самых бедных и криминальных стран мира.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Основу многотысячного каравана беженцев составляют выходцы из Гондураса

В настоящее время караван движется через территорию Мексики. По информации местных СМИ, часть беженцев решила остаться в этой стране и не идти к границе США, однако большинство мигрантов продолжают путь на север.

Многие сообщения о караване оказались фейковыми: например, о том, что в нем были выходцы из Ближнего Востока и о том, что движение каравана спонсировала Демократическая партия США и фонд Сороса. Среди тех, кто утверждал, что в караване находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока, был и сам президент Трамп.

30 октября Пентагон подтвердил планы отправить на границу с Мексикой 5200 военнослужащих, чтобы усилить пограничный контроль.

Трамп отмечал, что американские военные готовы встретить "плохих парней", которые направляются в страну в составе колонны мигрантов.

Кто имеет право на убежище?

Сегодня у США есть обязательство рассматривать запроса о предоставлении убежища от мигрантов, которые бежали от насилия в родной стране.

Однако в июне генпрокурор Джефф Сешнс заявил, что жертвы домашнего насилия и бандитизма больше не будут претендовать на получение убежища в США.

Те, кто подают запросы, должны доказать, что столкнулись с серьезной угрозой преследования. Тогда, по международному законодательству, они могут считаться беженцами.

Если потенциальные беженцы проникли в США нелегально, они все равно имеют право подать запрос.

Экономические мигранты, которые уезжают в поисках лучшей жизни, не считаются беженцами, какой бы ужасной ни была нищета на их родине.