Кадыров вернулся в "Инстаграм" с пистолетом. Но ненадолго

Мой дорогой товарищ и друг Рамзан @za_kadyrov_95 ! Каждый год, поздравляя тебя в твой день рождения, который в этом году приходится на 200-летие города Грозного, я тебе говорю, что ты самый молодой из нас. В этом году хочу сказать почему. ⠀ Ты меняешься каждый день. Ты никогда не жалеешь себя. Ты последовательно прогрессируешь и идёшь в ногу со временем, ни секунды не отставая. Многим хотелось бы сравнить тебя с восточным наместником, но это люди, которые даже не хотят вдуматься, какой маховик ты раскрутил. Ты строишь Чечню современной, удобной и открытой, ты всегда готов включиться в вопрос даже самого маленького человека, приехать и лично разобраться, ты стимулируешь молодое поколение получать не только знания предков, но и современное образование, подразумевающее наличие нескольких языков и постоянное движение вперёд. Те, кто тебя критикуют, критикуют так же, как и 10 лет назад, а ты сегодня поставил уже горизонт на 10 лет вперёд. ⠀ ⠀ Я тебе всегда говорила, что твоя миссия - быть лидером, потому что ты никакой ответственности не избегаешь. Никогда не забуду, как ты мне однажды сказал: «Тина, я не боюсь умереть». «А значит, и не боишься жить», - подумала я. ⠀ ⠀ С днём рождения, Рамзан! Не останавливайся, остановки - не твой стиль.