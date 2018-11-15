Кадыров вернулся в "Инстаграм" с пистолетом. Но ненадолго
Вечером в среду в социальной сети "Инстаграм" была разблокирована страница главы Чечни Рамзана Кадырова (@kadyrov_95), заблокированная в 2017 году. Лидер Чечни успел опубликовать несколько постов, но теперь страница снова недоступна.
Свой первый пост Кадыров посвятил пистолету: "Как много я должен сказать тебе, мой друг. Будто в этой тишине только ты и я. Сколько трудных лет мы прожили с тобой? Сколько метких свинцовых "слов" сказал ты врагам и негодяям, защищая мою честь, достоинство и жизнь".
Как пояснил глава Чечни, "запись и фото с размышлениями о пистолете" были заготовлены у него еще в декабре 2017 года, однако он не успел "закинуть их в "Инстаграм", поскольку его страницу заблокировали.
"В среду вечером разблокирована моя страница в Instagram. Справедливость восторжествовала. На это потребовалось почти одиннадцать месяцев, - написал Кадыров. - Надеюсь, что произошедшая ошибка не будет повторена".
Однако уже в четверг утром страница чеченского лидера в "Инстаграм" снова перестала открываться. При попытке зайти на страницу @kadyrov_95 появляется сообщение о том, что она могла быть удалена.
Представитель компании сказал изданию BuzzFeed, что аккаунт Кадырова "был восстановлен по ошибке и сейчас удален".
Компания Facebook удалила аккаунты Кадырова в "Фейсбуке" и "Инстаграме" в декабре 2017 года - вскоре после его включения в санкционный "список Магнитского".
В минфине США объясняли, что глава Чечни попал под санкции, поскольку "несет ответственность за внесудебные расправы, пытки или другие грубые нарушения прав человека".
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На момент блокировки на страницу Кадырова было подписано более трех миллионов человек. Сам Кадыров тогда заявлял, что доволен блокировкой. "От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях "Инстаграм" и их покровителей в Белом доме", - писал он в "Телеграме".
@za_kadyrov_95 вместо Кадырова
На прошлой неделе "Инстаграм" заблокировал страницу @za_kadyrov_95, которая появилась через полгода после блокировки официальной страницы Кадырова.
На странице публиковались новости из Чечни, а также фото и видео членов семьи Кадырова. Многие посты дублировали те, что выходили на официальных страницах Кадырова во "ВКонтакте" и соцсети Mylistory, разработанной чеченским программистом Магомедом Эсхановым.
Информация об аккаунте @za_kadyrov_95 появилась на странице сайта чеченского телеканала "Грозный" в июле 2018 года.
"Авторы проекта обещают, что будут максимально оперативно и емко информировать о деятельности главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, доводить до его сведения наиболее интересные и злободневные комментарии пользователей", - писали на сайте телеканала "Грозный". Пользователям советовали отправлять личные сообщения: "И они станут известны главе ЧР [Чеченской Республики]".
Страница набрала более полутора миллионов подписчиков, среди которых были политики и представители шоу-бизнеса. В частности, на страницу были подписаны Яна Рудковская, Тимати и Тина Канделаки. Все они размещали в своих аккаунтах фотографии с главой Чечни и отмечали пользователя @za_kadyrov_95.
"Мой дорогой товарищ и друг Рамзан @za_kadyrov_95 ! Каждый год, поздравляя тебя в твой день рождения, который в этом году приходится на 200-летие города Грозного, я тебе говорю, что ты самый молодой из нас", - писала Канделаки на своей официальной странице в день рождения Кадырова, 5 октября.
Сам Кадыров страницу @za_kadyrov_95своей не объявлял. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев рассказывал изданию "Кавказ. Реалии", что за ее созданием стоит команда сторонников главы республики.
Канделаки отказалась от комментария Би-би-си, предложив обратиться в "Инстраграм".
Рудковская узнала о блокировке страницы @za_kadyrov_95 от Би-би-си и сказала, что отмечала пользователя @za_kadyrov_95, потому что знает, что он имеет отношение к Кадырову.
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов на звонок Русской службы Би-би-си не ответил.