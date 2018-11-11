Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Распродажи начались в субботу с гала-концерта в Шанхае

Китайский гигант интернет-торговли Alibaba установил в воскресенье новый рекорд по объему продаж в свой главный торговый день в году, получивший название Дня холостяков.

За первые 85 секунд распродажи компания заработала миллиард долларов, а к концу первого часа этого праздника консюмеризма продолжительностью в сутки доходы компании достигли почти 10 миллиардов.

Еще за несколько часов до конца акции Alibaba побила собственный рекорд 2017 года, составлявший 25,3 млрд долларов.

В общей сложности покупатели потратили в этот день 30,8 млрд долларов - на 27% больше, чем годом ранее. В то же время это самый низкий годовой прирост за всю историю распродаж Дня холостяков.

Компания проводит праздничные распродажи по случаю придуманного ею Дня холостяков с 2009 года.

По словам главы Alibaba Group Дэниэла Чэнга, масштаб совершенных пользователями в этот день трат показывает, что покупатели по-прежнему стремятся к улучшению своего повседневного образа жизни.

Праздник начался в субботу с гала-концерта, в котором приняли участие американская певица Мэрайя Кэри, японская подражательница Бейонсе и труппа Cirque du Soleil с номером на обувную тему.

Что такое День холостяков?

Компания Alibaba в 2009 году выдвинула идею праздника для людей, не состоящих в браке, как альтернативы Дню всех влюбленных 14 февраля.

Сейчас в этот день проходит крупнейшая в мире распродажа в интернете, которая, по данным агентства Bloomberg, приносит компании доход, превышающий в совокупности доходы от продаж в "Черную пятницу" и наступающий вслед за ней "Киберпонедельник".

В шопинг-листе распродаж числится около 180 тыс. брендов, включая товары таких ведущих технологических компаний как Xaomi, Apple и Dyson.

В прошлом году Alibaba распространила распродажи и на западные рынки, что немедленно вызвало всплеск загрузок ее мобильного приложения AliExpress в США и Великобритании.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ожидается, что после рекордных распродаж основатель компании Джек Ма покинет ее

Будет ли нарастать бум Дня холостяков?

Несмотря на то, что в этом году были побиты все предыдущие рекорды, наблюдатели полагают, что активность пойдет на спад по мере того, как люди станут привыкать к этому событию.

Кроме того, в этом году Alibaba столкнулась с новыми трудностями - такими как появление серьезных конкурентов на рынке, замедление экономики и падение курса акций в связи с торговой войной между Китаем и США.

Ожидается также, что после ноябрьских распродаж из состава руководства компании выйдет ее основатель Джек Ма.