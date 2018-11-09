СМИ: Евгений Пригожин был на переговорах Шойгу с ливийским маршалом

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Гендиректор ООО "Конкорд Кейтеринг" Евгений Пригожин во время встречи с представителями деловых кругов Турции и России. 10 августа 2016 года

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, чье имя СМИ связывают с "ЧВК Вагнера", присутствовал на встрече министра обороны России Сергея Шойгу с ливийским маршалом Хафтаром в Москве. Ранее СМИ сообщали, что в Ливии замечены российские специалисты-контрактники.

Об этом сообщает в пятницу "Новая газета". Издание опубликовало видео этой встречи, уточнив, что оно было размещено на канале главного командования ливийских вооруженных сил в YouTube.

Командующий ливийской армией Халифа Хафтар в среду 7 ноября прибыл в Москву и встретился с министром обороны России. Минобороны сообщало, что в ходе переговоров обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом и решение затяжного кризиса в Ливии.

Делегацию встречал глава российского генштаба Валерий Герасимов, а у входа в переговорную комнату, как видно на видео, стоял Пригожин.

Присутствие Пригожина, которого российские СМИ называли "поваром Путина", подтверждает военно-дипломатический источник агентства Интерфакс.

"Известный российский ресторатор Евгений Пригожин обеспечивал встречу глав военных ведомств России и Ливии в минобороны РФ. Он организовывал официальный обед и принял участие в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации", - сказал собеседник агентства.

"Поваром Путина" СМИ стали называть бизнесмена, потому что его компания "Конкорд Кейтеринг" была поставщиком Кремля. Эта компания управляет ресторанным бизнесом Пригожина.

Однако на следующих кадрах этого видео бизнесмен уже сидит за столом переговоров среди военных (он один одет в гражданское). Пригожина и Шойгу разделяют всего два человека.

"Новая газета" в своей статье "На этой кухне что-то готовится" на основе этого видео называет Пригожина полноправным участником встречи и задается вопросом о том, в обсуждении каких тем на самом деле участвовал "повар Путина".

После начала российской операции в Сирии СМИ связывали имя Пригожина с частной военной компанией, которая нанимает россиян для участия в боевых действиях в этой стране не в составе российской армии.

Би-би-си неоднократно рассказывала истории погибших бойцов "ЧВК Вагнера", которая, по данным журналистов, связана с Пригожиным.

Осенью "Новая газета" писала, что в Ливии замечены российские специалисты-контрактники.

И Пригожин, и его "Конкорд Кейтеринг" находятся под санкциями США. Последние санкции были введены против него в связи с предполагаемым участием "фабрики троллей" в кампании, призванной повлиять на выборы в США в 2016 году.

Речь идет об "Агентстве интернет-расследований", которое американские власти считают подконтрольным Пригожину.

Маршалу Хафтару подчиняется национальная ливийская армия, которая выступает одной из сторон конфликта в Ливии. Его силы контролируют восток страны.

На востоке, в городе Тобрук, действует парламент Ливии, а на западе, в столице страны Триполи, работает правительство, признанное международным сообществом и сформированное при участии ООН. Россия уже несколько лет поддерживает маршала Хафтара.

До этого Шойгу и Хафтар проводили переговоры в режиме видеоконференции в начале мая этого года. В августе 2017 года ливийский маршал уже приезжал на переговоры с российским министром обороны в Москву.

В январе 2017 года Хафтар побывал на борту российского авианосца "Адмирал Кузнецов", когда тот ходил в поход к берегам Сирии, где Россия с 2016 года ведет военную операцию.