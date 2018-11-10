Пожары в Калифорнии: сгорело ранчо, где снимали "Мир Дикого Запада"
В результате пожара в Калифорнии огнем было уничтожено ранчо кинокомпании Paramount Pictures, где снимались многие известные фильмы и селиалы, в том числе и популярный сериал "Мир Дикого Запада".
О том, что ранчо Paramount в городе Агура-Хиллз сгорело, сообщила в "Твиттере" администрация Национальной зоны отдыха Санта-Моника-Маунтинс. Также о пожаре на ранчо сообщила телесеть HBO, снимавшая сериал "Мир Дикого Запада".
"Ранчо Paramount было одной из основных съемочных площадок первого и второго сезона "Мира Дикого Запада", наряду с Melody Ranch в городе Санта-Кларита, а также съемочными площадками в штате Юта. В данный момент съемки новых серий "Мира Дикого Запада" не ведутся, люди эвакуированы из опасной территории. Пока мы ничего не можем сказать о масштабах ущерба. Мы мысленно с теми, кто пострадал в результате этого страшного пожара. Это сейчас важнее", - говорится в сообщении телесети HBO.
На ранчо Paramount проходили съемки многих фильмов. В их числе - "Дом у озера", "Попавший под призыв", а также сериалы "Менталист", "Думан" и "Скорострел". На ранчо с 1992 по 1997 годы также проходили съемки сериала "Доктор Куин, женщина-врач". До 1950 гг. на ранчо проводились автомобильные гонки, которые показаны в фильме 1957 года The Devil's Hairpin.
Первые съемки на ранчо состоялись в 1927 году.
По меньшей мере 9 человек погибли и более 250 тысяч были эвакуированы из-за двух крупных лесных пожаров в Калифорнии. Сначала пожар разгорелся недалеко от города Таузанд-Окс к северо-западу от Лос-Анджелеса, огонь вскоре охватил большую территорию.
Огонь, разгоревшийся на севере штата, распространился на 8 тысяч гектаров и практически полностью уничтожил город Парадайс. Здесь пропавшими без вести числятся 35 человек.
Площадь пожаров, разгоревшихся в прибрежных районах на юге штата, составляет более 14 тысяч гектаров. Из-за быстрого распространения огня эвакуированы жители городов Малибу, Калабасас и Агаура.
На значительной части севера штата был объявлен красный уровень тревоги. Это подразумевает, что возгорание может распространиться туда в течение 24 часов.