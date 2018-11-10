Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption То самое знаменитое ранчо

В результате пожара в Калифорнии огнем было уничтожено ранчо кинокомпании Paramount Pictures, где снимались многие известные фильмы и селиалы, в том числе и популярный сериал "Мир Дикого Запада".

О том, что ранчо Paramount в городе Агура-Хиллз сгорело, сообщила в "Твиттере" администрация Национальной зоны отдыха Санта-Моника-Маунтинс. Также о пожаре на ранчо сообщила телесеть HBO, снимавшая сериал "Мир Дикого Запада".

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Огонь движется в направлении ранчо Paramount

"Ранчо Paramount было одной из основных съемочных площадок первого и второго сезона "Мира Дикого Запада", наряду с Melody Ranch в городе Санта-Кларита, а также съемочными площадками в штате Юта. В данный момент съемки новых серий "Мира Дикого Запада" не ведутся, люди эвакуированы из опасной территории. Пока мы ничего не можем сказать о масштабах ущерба. Мы мысленно с теми, кто пострадал в результате этого страшного пожара. Это сейчас важнее", - говорится в сообщении телесети HBO.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Окрестности ранчо Paramount затянуло дымом

На ранчо Paramount проходили съемки многих фильмов. В их числе - "Дом у озера", "Попавший под призыв", а также сериалы "Менталист", "Думан" и "Скорострел". На ранчо с 1992 по 1997 годы также проходили съемки сериала "Доктор Куин, женщина-врач". До 1950 гг. на ранчо проводились автомобильные гонки, которые показаны в фильме 1957 года The Devil's Hairpin.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Автомобильные гонки на территории ранчо. 1956 год.

Первые съемки на ранчо состоялись в 1927 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Огонь бушует близ ранчо Paramount в городе Агура-Хиллз

По меньшей мере 9 человек погибли и более 250 тысяч были эвакуированы из-за двух крупных лесных пожаров в Калифорнии. Сначала пожар разгорелся недалеко от города Таузанд-Окс к северо-западу от Лос-Анджелеса, огонь вскоре охватил большую территорию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из-за быстрого распространения огня эвакуированы жители городов Малибу, Калабасас и Агаура

Огонь, разгоревшийся на севере штата, распространился на 8 тысяч гектаров и практически полностью уничтожил город Парадайс. Здесь пропавшими без вести числятся 35 человек.

Площадь пожаров, разгоревшихся в прибрежных районах на юге штата, составляет более 14 тысяч гектаров. Из-за быстрого распространения огня эвакуированы жители городов Малибу, Калабасас и Агаура.

На значительной части севера штата был объявлен красный уровень тревоги. Это подразумевает, что возгорание может распространиться туда в течение 24 часов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел на севере штата режим чрезвычайного положения

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пожар в Малибу, где живут многие звезды Голливуда

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Вертолет тушит пожар в Малибу

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