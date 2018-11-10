Канализационная решетка как тюремная: работа уличного художника Славы Птрк ко Дню полиции

Правообладатель иллюстрации Slava PTRK / Sergey Karev

В Москве 10 ноября в День полиции уличный художник Слава Птрк представил новую работу под названием "Совсем рядом", созданную вместе с художником Сергеем Каревым.

Работа Славы Птрк и Сергея Карева - это канализационная решетка, которая стилизована под тюремную и дополнена двумя кистями, держащими прутья. В разговоре с Би-би-си Слава Птрк сказал, что не хочет каким-то образом ее интерпретировать.

"Давайте каждый сам домыслит, о чем эта работа и зачем. Не хочу мешать зрительскому восприятию своими глупыми плоскими комментариями", - сказал художник. Судя по фотографиям в "Фейсбуке" художника, решетка размещена на дороге неподалеку от Кремля.

Правообладатель иллюстрации Slava PTRK / Sergey Karev

28-летний Слава Птрк (Станислав Комиссаров) специализируется на художественных работах с социальным и политическим значением, а также рисует графитти.

Одна из наиболее известных его работ - акция под названием "******, пляшем", которую он представил 19 марта 2018 года, на следующий день после выборов президента России. В рамках перформанса около 100 человек танцевали на замерзшем Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге и в итоге выстраивались в надпись, ставшую названием акции.

"Что бы ни происходило, надо сохранять оптимизм и делать своё дело круто", - комментировал тогда свой перформанс художник.

Соавтор новой работы Славы Птрк Сергей Карев известен как художник, работающий с металлом.