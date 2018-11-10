Флорида назначила пересчет голосов на выборах. Трамп возмущен

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Власти штата американского штата Флорида распорядились провести машинный пересчет голосов, отданных во время промежуточных выборов за место в сенате США, а также на выборах губернатора штата.

Президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере" из Франции, что его оппоненты "пытаются подтасовать результаты выборов".

Законы Флориду требуют автоматического машинного пересчета голосов, если разрыв между кандидатами менее 0,5%. Госсекретарь Флориды Кен Детцнер распорядился провести пересчет, когда стали известны окончательные данные с избирательных участков.

Минимальный отрыв

Согласно опубликованным в субботу данным, в схватке за кресло в сенате США оба кандидата - республиканец Рик Скотт, уходящий губернатор штата, и демократ Билл Нелсон - идут практически голова в голову.

Из отданных 8,2 миллионов голосов Скотт опережает Нелсона на 12562 голоса, то есть на 0,15%.

В борьбе за губернаторское кресло республиканец Рон ДеСантис, которого поддерживает Дональд Трамп, опережает демократа Эндрю Гиллама всего лишь на 0,41%.

Кен Детцнер заявил, что машинный пересчет голосов должен закончиться к трем часа дня 15 ноября.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Демонстранты в Майами требуют, чтобы был подсчитан каждый отданный голос

Ожидается, что проигравший кандидат подаст в суд и потребует пересчета голосов вручную. Кандидаты в сенат Рик Скотт и Билл Нелсон уже оба обратились в суд.

Скотт обвиняет избиркомы округов Брауард и Палм-Бич на юго-востоке Флориды в подтасовке голосов. Нелсон требует через суд подсчет всех бюллетеней, отправленных по почте.

Не исключение

Подобный пересчет произошел во Флориде в 2000 году после президентских выборов. Пересчетов было несколько, и в конце концов, Верховный суд постановил остановить подсчет бюллетеней. Джордж Буша-младший был объявлен победителем, демократ Эл Гор потерпел поражение.

Буш победил тогда с перевесом в 537 голосов. Как и Трамп, он проиграл своему сопернику по общему количеству голосов, но победил по числу выборщиков.

Сейчас результаты выборов практически везде в США уже подсчитаны. Но в соседней Джорджии результаты выборов губернатора до сих пор неизвестны. Кандидат от Демократической партии обратилась в суд с требованием подсчитать каждый бюллетень.

В Аризоне также нет официальных результатов выборов в сенат США. На данный момент с минимальным отрывом лидирует кандидат от Демократической партии Кирстен Синема.