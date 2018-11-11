Усик - Белью: украинский боксер сохранил свои титулы в бою с британцем
Украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира по бокса в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), нанес поражение британцу Тони Белью.
В восьмом раунде Усик отправил своего соперника в нокаут и подтвердил свои титулы на ринге в английском Манчестере.
Два года до поединка Белью сражался в супертяжелой весовой категории. Он также говорил, что поединок с Усиком станет для него последним в карьере.
"Белью явно хитрил: разговоры про завершение карьеры и надежде на один нокаутирующий удар должны были запутать украинца. На ринг вышел совсем другой Тони - быстрый, наглый и активный", - пишет автор портала Sports.ru Артем Уроев.
|Общая информация о боксерах
|Александр Усик
|Тони Белью
|Прозвище
|Кот
|Бомбардировщик
|Возраст
|31год
|35лет
|Вес
|89,8кг
|90,3кг
|Рост
|190см
|191см
|Размах рук
|198см
|188см
|Провел боев
|17
|35
|Одержал побед
|17 (13 - нокаутом)
|30 (21 - нокаутом)
Что дальше?
Теперь целью Усика является победа над чемпионом мира в тяжелом весе (свыше 90,7 кг), британцем Энтони Джошуа, которая вывела бы его в число сильнейших боксеров планеты. Бой с Белью был предварительным условием выхода на ринг с Джошуа.
Украинец обладает чемпионскими поясами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).