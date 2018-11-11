Путин и Трамп приехали на юбилей окончания Первой мировой войны. Фотография

Правообладатель иллюстрации Reuters

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель приехали в Париж на церемонию, приуроченную к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

Отдельной встречи Путина и Трампа, о которой долго ходили слухи, во Франции не планируется, однако источники сообщают о возможной "короткой беседе" политиков.

В общей сложности в Париже на памятные мероприятия собрались около 70 глав государств и правительств, международных организаций.

В воскресенье после полудня Эммануэль Макрон и Ангела Меркель отправятся на Парижский форум мира, на котором будут присутствовать также Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Трамп однако не будет присутствовать на форуме, что его советник по национальной безопасности Джон Болтон объяснил чрезвычайной занятостью.

***