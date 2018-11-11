Варшава: марш в честь 100-летия независимости Польши был омрачен участием ультраправых
Тысячи человек приняли участие в марше в честь 100-летия независимости Польши, который прошел в Варшаве. Оппозиционные партии и несколько экс-президентов страны бойкотировали шествие из-за того, что в нем приняли участие ультраправые.
Большинство участников марша принесли с собой красно-белые флаги Польши, однако на шествии также встречались баннеры крайне правых групп из Польши и Австрии, передает из Варшавы корреспондент Би-би-си Адам Истон.
Часть собравшихся принесла на акцию красные файеры, которые заполнили площадь дымом.
День независимости в Польше отмечается в память о восстановлении в 1918 году суверенитета страны, прежде находившейся под властью Российской, Австро-Венгерской и Германской империй.
Ранее президент страны Анджей Дуда, который также принял участие в марше, призвал у себя в "Твиттере" приходить на марш только с бело-красными флагами и воздерживаться от оскорбительных транспарантов, но крайне правые предупредили, что принесут свою символику.
Мэр Вашавы Анна Гронкевич-Вальц сначала запретила проводить марш националистов из соображений безопасности, но позже суд отменил ее решение.
"Победа за нами", - заявили устроители ежегодного шествия, которое в прошлые годы не раз сопровождалось столкновениями.
В то же время это мероприятие пользуется популярностью среди тысяч рядовых патриотично настроенных поляков, в том числе сторонников правящей партии "Право и справедливость". В аналогичном марше в прошлом году приняли участие около 60 тысяч человек.
Позже правительство провело переговоры с организаторами марша и согласилось провести совместное шествие с националистами в честь возрождения польской государственности в 1918 году, после того как она была на 123 года стерта с политической карты мира.
"То, что нас объединяет, - это бело-красный флаг Польши. Я приглашаю всех принять участие", - заявил в субботу глава МВД Польши Мариуш Блащак польской телекомпании TVP.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг заявил, что транспаранты экстремистской направленности не пропустят на воскресный марш.
Появление расистских банеров на прошлогоднем марше в День независимости Польши он назвал неприемлемым.
На ежегодном марше в День независимости Польши в 2017 году было множество баннеров расистского характера: "Европа будет или белой или безлюдной", "Чистая кровь, ясный разум", "Белая Европа братских народов" и других.
Участие ультраправых в марше в честь Дня независимости Польши породило дискуссии о том, насколько терпимо правящая в стране концервативная партия "Право и справедливость" относится к фашистским и антисемистским организациям.