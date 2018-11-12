Британия готова улучшить отношения с Россией, заявит Тереза Мэй

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2017 году в своем выступлении на банкете у лорда-мэра Лондона Мэй обвинила Москву в военной агрессии и вмешательстве в выборы

Британия открыта к улучшению отношений с Россией, если Москва изменит свой курс и откажется от враждебных действий, которые подрывают международные соглашения и безопасность. Об этом, как ожидается, заявит сегодня во время ежегодного банкета у лорд-мэра Лондона премьер-министр Британии Тереза Мэй.

Текст ежегодной речи британского премьера на этом мероприятии обычно известен заранее, отрывки из предстоящего сегодня выступления Мэй опубликованы в британской прессе.

В 2017 году в своем выступлении на этом мероприятии Мэй обвинила Москву в военной агрессии и вмешательстве в выборы. Ее критика прозвучала еще до отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

В этом году она расскажет, что принятые государством меры, в числе которых - крупнейшая в истории скоординированная несколькими странами высылка российских разведчиков, укрепили ее уверенность в необходимости коллективных действий в случае подобных угроз.

"Мы будем продолжать демонстрировать наше стремление действовать сообща с другими странами, отстаивая соблюдение правил по всему миру", - говорится в тексте выступления Мэй.

Описывая растущие угрозы, Мэй скажет, что прошедший год показал, что, хотя и есть реальные вызовы, есть также и коллективная решимость солидарных партнеров защищать наши ценности, нашу демократию и наших людей.

"Но, как я и говорила год назад, мы не хотим таких отношений с Россией… Мы открыты к другим отношениям: таким, в которых Россия прекращает свои враждебные действия, подрывающие международные соглашения и международную безопасность. И мы надеемся, что российское государство выберет этот курс", - скажет Мэй.

Премьер не раз заявляла, что решение Британии выйти из ЕС не означает, что страна переключится на политику изоляционизма, и на этот раз ее слова, похоже, вновь подчеркнут стремление Лондона играть важную роль в мире.

Но в ее тексте не упоминается "брексит". Возможно, она попытается оставить в стороне переговоры Британии с Евросоюзом, которые привели к расколу в ее кабинете, Консервативной партии и британском парламенте.