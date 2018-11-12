Операция Израиля в Газе: палестинцы ответили ракетами, Нетаньяху покинул Париж

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мать Нура Бараке в госпитале

Семь палестинцев, включая высокопоставленного командира движения ХАМАС, убиты в результате операции израильского спецназа в секторе Газа, сообщили представители анклава. В армии обороны Израиля, в свою очередь, сообщили, что в результате перестрелки погиб один офицер, еще один получил ранения средней тяжести.

Как заявили палестинские власти, в ночь на понедельник в районе города Хан-Юнис израильские военные провели "трусливую атаку", открыв огонь по группе бойцов ХАМАС из проезжающего автомобиля.

В результате был убит командира боевого крыла ХАМАС "Изз ад-Дин аль-Кассам" Нур Бараке, заявили в организации. Отступление отряда прикрывали израильские самолеты, которые нанесли по позициям ХАМАС не менее 40 ударов, пишет агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что в секторе Газа была проведена спецоперация, в ходе которой завязалась перестрелка и был убит офицер, который имел звание подполковника. Его имя не называется.

В ЦАХАЛ также заявили, что палестинцы выпустили не менее 17 ракет в сторону Израиля, и три из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Позже в израильской армии заявили, что целью операции было "не убийство или похищение террористов, а укрепление безопасности Израиля".

Пропустить Twitter пост , автор: @IDFSpokesperson The special operation yesterday was not intended to kill or abduct terrorists, but to strengthen Israeli security. The force waged a heroic and very complex battle and was able to exfiltrate in its entirety. We salute the bravery of Lt. Col. M. and his peers. — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

В связи с обострением обстановки в районе сектора Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал визит в Париж, где участвовал в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, сообщили в его пресс-службе.

Как отмечает корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Том Бейтман, обострение обстановки в секторе Газа произошло на фоне активных усилий Египта и ООН по достижению перемирия между израильтянами и палестинцами.

Напряженность между Израилем и ХАМАСом возросла в последние месяцы. С конца марта в секторе Газа были убиты более 200 палестинцев - в основном в ходе протестов вдоль границы в мае.

За тот же период погиб один израильский солдат - он был убит палестинским снайпером на границе Израиля и сектора Газа.