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В начале октября россиянам предложили выбрать выдающихся соотечественников, чьи имена будут присвоены крупнейшим аэропортам страны. По этому поводу в сети развернулась общественная кампания, призывающая назвать аэропорт Омска в честь музыканта Егора Летова. Однако имени основателя рок-группы "Гражданская оборона" в шорт-листе не оказалось.

В понедельник, 12 ноября, секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев и гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров представили официальный список имен для финального голосования в конкурсе "Великие имена России". Как пояснил Федоров, итоговый перечень был составлен на основе телефонного опроса более 37 тыс. россиян, который проходил с 31 октября по 8 ноября.

В Омске в этот список вошли авиаконструктор Андрей Туполев, генерал Дмитрий Карбышев и актер Михаил Ульянов. Летова в шорт-листе не оказалось, поскольку по итогам соцопросов, проведенных ВЦИОМом, он не получил поддержки среди старшего поколения и "не поклонников рок-музыки", пояснил глава Общественной палаты.

"У Егора Летова много поклонников, естественно, в свое время это был, на мой вкус, выдающийся музыкант", - отметил при этом Фадеев.

Об идее назвать омский аэропорт именем Летова в понедельник высказался также министр культуры России Владимир Мединский, находящийся с визитом в Омске. При этом свой ответ он начал со слов "называть аэропорты при жизни считаю дурным тоном" (цитата по Newsomsk.ru).

Когда журналисты отметили, что Летов "не жив" (музыкант умер 19 февраля 2008 года), министр сказал: "Разумеется, но предлагаются еще несколько деятелей поп-культуры, лидеров рок-групп и так далее. Это должно быть решением жителей".

"Идея опирается на консенсусное решение, это раз, - продолжил он, - два - оно должно быть не раскалывающим, а объединяющим, поэтому прежде чем принять решение, нужно взять паузу и подумать - это в части Летова".

Позднее Мединский обвинил журналистов в том, что его слова вырвали из контекста. "И Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив. Цитаты надо давать полностью", - заявил чиновник.

"Наше имя - Летов!"

После объявления конкурса "Великие имена России" в рунете развернулась общественная кампания "Наше имя - Летов!", призывающая присвоить омскому аэропорту имя рок-музыканта Егора Летова, уроженца города Омска.

На сайте "Великие имена России" активно голосовали за кандидатуру музыканта, и он вошел в лонг-лист конкурса.

Активисты, выступающие за присвоение аэропорту имени Летова, начали выпускать футболки со слоганом "Все летит по плану" (слияние названий песен "Гражданской обороны" "Все идет по плану" и "Все летит в ***"), а пользователи Pikabu сделали брендинг для аэропорта Letov International Airport.

"Кажется, омичи сделали свой выбор. Даже не омичи, а россияне. Поэтому прилетать будут в "Летов", вне зависимости от того, какое имя навяжут", - прокомментировал итоговый шорт-лист конкурса координатор кампании по продвижению имени Летова Георгий Шершнев.

Голосование по финальному списку кандидатов продолжится до 30 ноября, его результаты будут объявлены 5 декабря.