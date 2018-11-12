Пожары в Калифорнии: 31 погибший, больше 200 пропавших без вести

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Город Парадайс сгорел полностью

Число погибших из-за лесных пожаров в Калифорнии достигло 31 человека. Более 200 человек числятся пропавшими без вести.

Власти подтвердили гибель еще шести человек от пожара Кэмп на севере Калифорнии. Всего там погибли 29 человек. Также сообщается о двух жертвах пожара Вулси на юге штата. Более чем 250 тысячам жителей пришлось покинуть свои дома.

На фоне усиливающегося ветра, угрожающего распространить огонь дальше, губернатор штата Джерри Браун призвал президента США Дональда Трампа объявить чрезвычайное положение. Эта мера откроет доступ к федеральным средствам для ликвидации последствий пожаров.

Браун выступил с такой инициативой на следующий день после того, как Трамп пригрозил урезать для Калифорнии финансирование, обвинив местные власти в некомпетентности из-за пожаров.

Пожар Кэмп

Спасательные отряды прочесывают пепелище, оставшееся на месте 6700 жилых и нежилых зданий в городе Парадайс. Город и его окрестности приняли на себя основной удар от пожара, возникшего в расположенном неподалеку лесу в четверг.

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На пресс-конференции вечером в воскресенье шериф Кори Хониа объявил, что тела пяти человек были найдены в сгоревших домах. Шестого погибшего нашли в автомобиле.

Мэр Парадайс Джоди Джонс рассказала Би-би-си о ситуации в городе: "Большая часть жилья уничтожена. Процентов 90%. У меня была возможность увидеть все своими глазами. Почти все, кого я знаю, потеряли свои дома".

Этот пожар стал самым разрушительным в истории штата и рекордным по количеству жертв. По данным властей, выгорело 44 тысячи гектаров.

Пожар Вулси

Пожар начался в четверг неподалеку от города Таусенд-Оукс, что в 64 км к северо-западу от Лос-Анджелеса. На днях этот город уже упоминался в новостях: бывший морпех открыл стрельбу в местном баре, убив 12 человек.

К воскресенью пожар охватил 33 тысячи гектаров и уничтожил 177 зданий. Власти сообщают, что были зафиксированы случаи мародерства, и в связи с этим арестованы несколько человек. Метеорологи предупреждают об опасности возникновения огненных торнадо.

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К воскресенью пожар Вулси охватил 33 тысячи гектаров и уничтожил 177 зданий

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сгоревшие дома в Малибу

Что говорят политики

Губернатор Браун обратился к Трампу, рассчитывая привлечь дополнительные ресурсы для борьбы с пожарами, эффект от которых он назвал катастрофическим.

"Мы делаем все возможное для борьбы с огнем и рассчитываем, что наиболее пострадавшие населенные пункты получат дополнительную федеральную помощь", - говорится в письме Брауна президента.

Трампа уже раскритиковали за недостаточно чуткий ответ. Накануне, находясь во Франции на праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны, Трамп написал в "Твиттере", что дело в плохом управлении лесным хозяйством.

Ранее президент США возлагал ответственность за пожары на власти Калифорнии и угрожал урезать федеральное финансирование.