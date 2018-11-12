Пожары в Калифорнии: 31 погибший, больше 200 пропавших без вести
Число погибших из-за лесных пожаров в Калифорнии достигло 31 человека. Более 200 человек числятся пропавшими без вести.
Власти подтвердили гибель еще шести человек от пожара Кэмп на севере Калифорнии. Всего там погибли 29 человек. Также сообщается о двух жертвах пожара Вулси на юге штата. Более чем 250 тысячам жителей пришлось покинуть свои дома.
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На фоне усиливающегося ветра, угрожающего распространить огонь дальше, губернатор штата Джерри Браун призвал президента США Дональда Трампа объявить чрезвычайное положение. Эта мера откроет доступ к федеральным средствам для ликвидации последствий пожаров.
Браун выступил с такой инициативой на следующий день после того, как Трамп пригрозил урезать для Калифорнии финансирование, обвинив местные власти в некомпетентности из-за пожаров.
Пожар Кэмп
Спасательные отряды прочесывают пепелище, оставшееся на месте 6700 жилых и нежилых зданий в городе Парадайс. Город и его окрестности приняли на себя основной удар от пожара, возникшего в расположенном неподалеку лесу в четверг.
На пресс-конференции вечером в воскресенье шериф Кори Хониа объявил, что тела пяти человек были найдены в сгоревших домах. Шестого погибшего нашли в автомобиле.
Мэр Парадайс Джоди Джонс рассказала Би-би-си о ситуации в городе: "Большая часть жилья уничтожена. Процентов 90%. У меня была возможность увидеть все своими глазами. Почти все, кого я знаю, потеряли свои дома".
Этот пожар стал самым разрушительным в истории штата и рекордным по количеству жертв. По данным властей, выгорело 44 тысячи гектаров.
Пожар Вулси
Пожар начался в четверг неподалеку от города Таусенд-Оукс, что в 64 км к северо-западу от Лос-Анджелеса. На днях этот город уже упоминался в новостях: бывший морпех открыл стрельбу в местном баре, убив 12 человек.
К воскресенью пожар охватил 33 тысячи гектаров и уничтожил 177 зданий. Власти сообщают, что были зафиксированы случаи мародерства, и в связи с этим арестованы несколько человек. Метеорологи предупреждают об опасности возникновения огненных торнадо.
Что говорят политики
Губернатор Браун обратился к Трампу, рассчитывая привлечь дополнительные ресурсы для борьбы с пожарами, эффект от которых он назвал катастрофическим.
"Мы делаем все возможное для борьбы с огнем и рассчитываем, что наиболее пострадавшие населенные пункты получат дополнительную федеральную помощь", - говорится в письме Брауна президента.
Трампа уже раскритиковали за недостаточно чуткий ответ. Накануне, находясь во Франции на праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны, Трамп написал в "Твиттере", что дело в плохом управлении лесным хозяйством.
Ранее президент США возлагал ответственность за пожары на власти Калифорнии и угрожал урезать федеральное финансирование.