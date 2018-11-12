Правообладатель иллюстрации Denis Tyrin/TASS Image caption Олег Кононов на матче чемпионата России между ЦСКА и "Арсеналом" в августе 2018 года (3:0)

Олег Кононов назначен главным тренером футбольного клуба "Спартак" (Москва). До последнего времени 52-летний специалист возглавлял тульский "Арсенал".

Как сообщили в клубе, контракт с Кононовым заключен до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего.

На сайте "Спартака" опубликовано интервью Кононова, в котором он обещает сделать ставку на атакующий футбол и называет атмосферу вокруг клуба "прекрасной": "Она движет футбол в России вперед и позволяет ему быть в центре внимания".

"Поэтому к шумихе вокруг красно-белых отношусь положительно", - добавил он.

Громкая отставка

Предыдущий главный тренер "Спартака" Массимо Каррера был уволен 22 октября, исполняющим обязанности был назначен его помощник Рауль Рианчо. Последний матч под руководством Карреры "Спартак" проиграл именно "Арсеналу" Кононова.

При Рианчо московской клуб провел шесть игр - две ничьих, две победы, два поражения.

У Карреры в этом сезоне был конфликт с капитаном команды Денисом Глушаковым и с защитником Андреем Ещенко. Итальянец отстранил их от занятий с основной командой, при Рианчо они вернулись в состав.

В прошедшие выходные "Спартак" проиграл пребывающей в зоне вылета "Уфе".

"Похоже, что о моей дальнейшей судьбе вам известно лучше, чем мне. Как и вы, я слышал, что существует кандидат на должность главного тренера. Когда руководство клуба сообщит, что я должен уйти, я уйду. Когда это случится, мне неизвестно", - говорил после поражения Рианчо.

Информация о возможном назначении Олега Кононова в "Спартак" появилась в спортивных СМИ вскоре после отставки Карреры. Впрочем, его имя звучало в ряду других. "Спорт-экспресс" писал, что главным кандидатом на пост тренера "Спартака" является действующий тренер сборной России Станислав Черчесов.

Упоминали и Андрея Тихонов, который уже работал в тренерском штабе "Спартака" в 2011-2012 годах при Валерии Карпине, и самого Карпина.

Кто такой Олег Кононов

Кононов - гражданин Беларуси и России, причем российский паспорт он получил только в 2013 году. Тогда он был главным тренером "Краснодара" - первого в его карьере российского клуба.

В первом же сезоне под руководством Кононова "Краснодар" вышел в еврокубки и в финал кубка России, где уступил "Ростову". Годом позже клуб выиграл свои первые медали, заняв третье место в чемпионате.

В 2016 году Кононов покинул "Краснодар" после ухудшения результатов. В 2017 году он около полугода возглавлял грозненский "Ахмат".

До переезда в Россию Кононов в 2008-2011 годах возглавлял львовские "Карпаты", с которыми дважды выходил в еврокубки, а в 2011-2013 годах - работал с "Севастополем", который до аннексии Крыма Россией выступал в украинском чемпионате.