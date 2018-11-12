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Лесные пожары в Калифорнии добрались до богемных районов штата, где находятся поместья многих киноактеров и певцов. Звезда подросткового сериала "Ханна Монтана" Майли Сайрус, Джерард Батлер - сыгравший главную роль в "300 спартанцах", и канадский певец Нил Янг - это не полный список звезд, лишившихся своего элитного жилья.

Пожар, поразивший Калифорнию в ноябре этого года - самый разрушительный в истории штата и рекордный по количеству жертв. На данный момент известно о 31 погибшем.

Город Парадайс на севере штата оказался практически полностью уничтожен огнем. Пожары также охватили города Малибу и Калабасас, где находятся дома многих голливудских звезд и известных музыкантов.

Из-за пожаров знаменитостям пришлось срочно паковать вещи и эвакуироваться наряду с простыми гражданами. Позднее некоторые из звезд с ужасом узнали, что от их роскошной недвижимости осталась лишь куча пепла.

Среди тех, чей дом сгорел дотла, оказался голливудский актер Джерард Батлер. В своем "Твиттере" он опубликовал селфи на фоне пепелища.

"Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Ужасное время для Калифорнии", - написал Батлер, поблагодарив калифорнийских пожарных за смелость, высокий дух и жертвенность.

Пламя также полностью уничтожило дом американского музыканта Робина Тика. В своем "Инстаграме" он опубликовал видеозапись из машины, на которой он уехал с семьей из города, а вскоре после этого его девушка Эйприл Лав Гери написала: "Нашего дома больше нет". Фотографии сгоревшего дома Тика появились в прессе.

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Лишился своей недвижимости в Малибу и канадский музыкант Нил Янг, который на своем сайте обрушился с критикой на президента Дональда Трампа, обвинив его в равнодушии к проблеме глобального потепления.

"Калифорния страдает не из-за плохого лесного хозяйства, как это хотел бы представить нам Д.Т. (наш так называемый президент)... Мы страдаем из-за изменения климата; экстремальные погодные условия и продолжительная засуха - это часть процесса", - написал он.

Основатель и вокалист группы Limp Bizkit Фред Дёрст сообщил о своем сгоревшем доме с юмором.

"Когда ты просыпаешься, а твой дом сгорел, но тебе все же удалось спасти стул, термос и ракетку", - подписал он мем в своем "Инстаграме", опубликованный в разделе "сторис".

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Певица Майли Сайрус тоже рассказала о потере дома с долей оптимизма.

"Чувствую себя совершенно опустошенной из-за пожаров в моем районе. Но мне повезло. Мои животные и любовь моей жизни в безопасности, и это единственное, что сейчас имеет значение. Моего дома больше нет, но воспоминания о времени, проведенном там с друзьями и семьей, останутся навсегда", - написала она в своем "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @MileyCyrus Completely devestated by the fires affecting my community. I am one of the lucky ones. My animals and LOVE OF MY LIFE made it out safely & that’s all that matters right now. My house no longer stands but the memories shared with family & friends stand strong. I am grateful for — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 12 ноября 2018 г.

Кинорежиссер Скотт Дерриксон опубликовал фотографии пепелища на месте своего дома, сопроводив их благодарностью в адрес тех, кто поддержал его в трудную минуту. Вслед за этим он написал философский пост:

"Я не пытаюсь быть оптимистом, потеряв в буквальном смысле всё - я просто не материалист по натуре. Для меня это просто вещи. Это тяжелее для моих сыновей, которые потеряли памятные для семьи предметы. Но эта потеря и резкий поворот станут источником роста для всех нас".

Пропустить Twitter пост , автор: @scottderrickson Just a quick update to say that I’m overwhelmed by the incredible outpouring of love and support. Thank you to everyone who messaged me, and for the dozens upon dozens of you who offered us a place to stay. We are blessed and grateful to be safe and so loved. 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/5i4InDTs8S — Scott Derrickson (@scottderrickson) 10 ноября 2018 г.

Впрочем, некоторые звезды оказались более удачливыми: например, особняки певицы Леди Гаги, телеведущей Кейтлин Дженнер и фотомодели Ким Кардашьян пожар обошел стороной.

Во время эвакуации многие калифорнийцы на время потеряли связь с родственниками. В таком положении оказался и голливудский актер Чарли Шин, который обратился к пользователям "Твиттера" с отчаянной просьбой сообщать ему любые новости о местонахождении его родителей, с которыми он не может связаться.

Позднее отец Чарли, актер Мартин Шин сообщил, что они с женой находятся в безопасности в районе Зума-бич.