Пожары в Калифорнии уничтожили дома Джерарда Батлера, Нила Янга и других знаменитостей. Но они не унывают
Лесные пожары в Калифорнии добрались до богемных районов штата, где находятся поместья многих киноактеров и певцов. Звезда подросткового сериала "Ханна Монтана" Майли Сайрус, Джерард Батлер - сыгравший главную роль в "300 спартанцах", и канадский певец Нил Янг - это не полный список звезд, лишившихся своего элитного жилья.
Пожар, поразивший Калифорнию в ноябре этого года - самый разрушительный в истории штата и рекордный по количеству жертв. На данный момент известно о 31 погибшем.
Город Парадайс на севере штата оказался практически полностью уничтожен огнем. Пожары также охватили города Малибу и Калабасас, где находятся дома многих голливудских звезд и известных музыкантов.
- Лесные пожары в Калифорнии: город Парадайс сгорел, Малибу эвакуируют
- Пожары в Калифорнии: сгорело ранчо, где снимали "Мир Дикого Запада"
Из-за пожаров знаменитостям пришлось срочно паковать вещи и эвакуироваться наряду с простыми гражданами. Позднее некоторые из звезд с ужасом узнали, что от их роскошной недвижимости осталась лишь куча пепла.
Среди тех, чей дом сгорел дотла, оказался голливудский актер Джерард Батлер. В своем "Твиттере" он опубликовал селфи на фоне пепелища.
"Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Ужасное время для Калифорнии", - написал Батлер, поблагодарив калифорнийских пожарных за смелость, высокий дух и жертвенность.
Пламя также полностью уничтожило дом американского музыканта Робина Тика. В своем "Инстаграме" он опубликовал видеозапись из машины, на которой он уехал с семьей из города, а вскоре после этого его девушка Эйприл Лав Гери написала: "Нашего дома больше нет". Фотографии сгоревшего дома Тика появились в прессе.
Лишился своей недвижимости в Малибу и канадский музыкант Нил Янг, который на своем сайте обрушился с критикой на президента Дональда Трампа, обвинив его в равнодушии к проблеме глобального потепления.
"Калифорния страдает не из-за плохого лесного хозяйства, как это хотел бы представить нам Д.Т. (наш так называемый президент)... Мы страдаем из-за изменения климата; экстремальные погодные условия и продолжительная засуха - это часть процесса", - написал он.
Основатель и вокалист группы Limp Bizkit Фред Дёрст сообщил о своем сгоревшем доме с юмором.
"Когда ты просыпаешься, а твой дом сгорел, но тебе все же удалось спасти стул, термос и ракетку", - подписал он мем в своем "Инстаграме", опубликованный в разделе "сторис".
Певица Майли Сайрус тоже рассказала о потере дома с долей оптимизма.
"Чувствую себя совершенно опустошенной из-за пожаров в моем районе. Но мне повезло. Мои животные и любовь моей жизни в безопасности, и это единственное, что сейчас имеет значение. Моего дома больше нет, но воспоминания о времени, проведенном там с друзьями и семьей, останутся навсегда", - написала она в своем "Твиттере".
Кинорежиссер Скотт Дерриксон опубликовал фотографии пепелища на месте своего дома, сопроводив их благодарностью в адрес тех, кто поддержал его в трудную минуту. Вслед за этим он написал философский пост:
"Я не пытаюсь быть оптимистом, потеряв в буквальном смысле всё - я просто не материалист по натуре. Для меня это просто вещи. Это тяжелее для моих сыновей, которые потеряли памятные для семьи предметы. Но эта потеря и резкий поворот станут источником роста для всех нас".
Впрочем, некоторые звезды оказались более удачливыми: например, особняки певицы Леди Гаги, телеведущей Кейтлин Дженнер и фотомодели Ким Кардашьян пожар обошел стороной.
Во время эвакуации многие калифорнийцы на время потеряли связь с родственниками. В таком положении оказался и голливудский актер Чарли Шин, который обратился к пользователям "Твиттера" с отчаянной просьбой сообщать ему любые новости о местонахождении его родителей, с которыми он не может связаться.
Позднее отец Чарли, актер Мартин Шин сообщил, что они с женой находятся в безопасности в районе Зума-бич.