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Чистый отток капитала из России в январе-октябре 2018 года вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,2 млрд долларов, говорится в материалах Центробанка.

Как отмечает ЦБ, такая ситуация была обусловлена "примерно в равной пропорции операциями банков по погашению внешних обязательств и прочих секторов по приобретению финансовых активов за рубежом".

"Это связано с событиями, которые мы наблюдали в августе-сентябре: усиление санкционной риторики, девальвация рубля в условиях относительно высоких цен на нефть. Я вижу прямую связь этого внешнего фона с оттоком капитала - люди боятся санкций и стараются вывести деньги из страны", - сказал Би-би-си главный экономист "Уралсиба" Алексей Девятов.

Сейчас в конгрессе США рассматривается законопроект об ужесточении санкций в отношении России. В числе возможных ограничительных мер - запрет на покупку новых выпусков российского госдолга. Кроме того, сейчас обсуждается введение второго этапа санкций, введенных США летом этого года из-за "дела Скрипалей".

К 18:40 индекс Мосбиржи снизился на 0,28%. "Интерфакс" пишет, что это происходит в том числе на новостях об оттоке капитала.

Неутешительный прогноз

Чистый вывоз капитала в январе - августе составил 26,5 млрд долларов, что в 2,8 раза выше аналогичного периода прошлого года. Данные за девять месяцев этого года также были неутешительными: минус 31,9 млрд долларов - рост в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом. За десять месяцев отток составил 42,2 млрд долларов.

В сентябре минэкономразвития повысило прогноз по оттоку капитала с 18 млрд долларов до 41 млрд долларов и понизило прогноз по курсу рубля.

Среди причин ведомство называло ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, общую тенденцию оттока капитала из развивающихся стран, кризис в Турции, из-за которого в том числе снизился курс рубля.

Кроме того, перечисляло ведомство, свою роль сыграли усиление внешнеторговых ограничений и угроза введения новых санкций со стороны США.

ЦБ несколько раз в этом году ухудшал свой прогноз по оттоку капитала. Изначальный прогноз был 16 млрд долларов, затем ЦБ повысил его до 30 млрд долларов. Уже в сентябре центробанк был вынужден снова пересматривать прогноз в сторону увеличения - на этот раз до 55 млрд долларов (при среднегодовой цене на нефть в 69 долларов за баррель).

В конце октября регулятор обновил прогноз по оттоку - ожидаемая сумма выросла до 66 млрд долларов (при среднегодовой цене нефти 72 доллара за баррель).

В 2017 году чистый отток капитала из России вырос в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом и превысил 30 млрд долларов.