"В жизни всякое случается": зачем российским прокурорам шлемы и бронежилеты

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Правительство России утвердило перечень спецсредств для личной защиты прокуроров. В него вошли защитные шлемы и жилеты, а также "средства раздражающего воздействия", следует из документа, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым.

В перечне типов и моделей спецсредств для личной защиты прокуроров, утвержденном правительством, три позиции - это средства раздражающего действия (газовые баллончики), защитные жилеты 1-5 классов защиты российского производства и защитные шлемы 1-3 классов защиты также отечественного производства. Всем этим прокуроры будут обеспечены за государственный счет, отмечается в документе.

Согласно ГОСТу, бронежилет пятого класса защиты защищает его обладателя от пуль снайперской винтовки Драгунова (СВД), четвертого класса - от пуль автомата Калашникова, третьего, второго и первого класса - от пистолетных и охотничьих пуль, а также от холодного оружия.

Не совсем понятно, зачем сотрудникам прокуратуры тяжелые бронежилеты 5 класса, которыми обычно экипируются солдаты на поле боя.

Официальный представитель генпрокуратуры Александр Куренной заявил Интерфаксу, что распоряжение правительства носит технический характер.

"В данном случае правительство исполнило требование федерального закона "О прокуратуре РФ" в той части, где сказано, что прокуроры "имеют право на ношение и хранение предназначенного для личной защиты боевого ручного стрелкового оружия, спецсредств индивидуальной защиты, а также на их применение. Потому документ носит в целом технический характер", - сказал он.

Перечень утвержден в соответствии с пунктом 3 статьи 45 ФЗ "О прокуратуре", согласно которому прокуроры имеют право на ношение и хранение боевого ручного оружия для личной защиты, а также на ношение спецсредств и их применение. По закону перечень спецсредств утверждается правительством, что и было сделано, отметил Куренной.

"Конечно, трудно представить, чтобы прокурор в своей каждодневной деятельности будет использовать газовый баллон или шлем, но в жизни всякое случается", - добавил он.

Ранее в ФЗ "О прокуратуре" был прописан перечень стрелкового оружия, которое разрешено хранить и носить прокурорам в целях личной защиты. В нем содержится почти 20 различных моделей пистолетов. В их числе - ОЦ-26 "Малыш" и ОЦ-27 "Бердыш", которые входят в утвержденный правительством список наградного оружия, а также знаменитый австрийский пистолет "Глок-17".