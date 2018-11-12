ХАМАС выпустил более 100 ракет по Израилю, одна попала в автобус

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Палестинская исламистская группировка ХАМАС выпустила более 100 ракет по территории Израиля. Большинство из них перехватила израильская система противоракетной обороны "Железный купол", но часть ракет попала в жилые районы.

Как пишет издание The Jerusalem Post, ракеты были выпущены по югу Израиля. Одна из выпущенных ракет попала в пустой автобус. В результате серьезно пострадал 19-летний молодой человек, находившийся рядом.

В Армии обороны Израиля также сообщили, что в результате ракетных ударов были разрушены несколько домов в Израиле.

Вооруженное крыло ХАМАС пообещало начать бомбардировки Израиля в ответ на операцию израильского спецназа в ночь на 12 ноября, в результате которой были убиты семь палестинцев, в том числе высокопоставленный командир группировки.

"В ответ на вчерашнее преступление совместное командование палестинских группировок объявляет о начале ракетных бомбардировок поселений противника", - приводит газета заявление группировки.

Вскоре после этого израильские военные нанесли серию ответных воздушных ударов по сектору Газа. В результате атаки погибли два палестинца, сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на местные власти.

Операция Израиля в Газе

В ночь на понедельник израильский спецназ провел спецоперацию в секторе Газа. В результате нее были убиты семь палестинцев, в том числе один из высокопоставленных командиров военного крыла ХАМАС Нур Бараке, сообщили в организации.

По данным Франс Пресс, шестеро убитых были членами ХАМАС, еще один состоял в одной из организаций Комитетов народного сопротивления.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что во время проведения операции завязалась перестрелка, во время которой был убит один офицер, еще один получил ранение средней тяжести.

Целью операции было "не убийство или похищение террористов, а укрепление безопасности Израиля", заявили позже в израильской армии.