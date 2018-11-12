Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Гринпис" первым заявил о том, что в вольерах незаконно держат косаток

Росприроднадзор не дал разрешения на вывоз из Приморского края 25 белух, которых, по данным зоозащитников, собирались продать за границу в океанариумы.

В минприроды агентству Интерфакс сообщили, что Росприроднадзор получил 25 заявлений на вывоз белух, но отклонил их.

В конце октября этого года российский "Гринпис" рассказал о 13 косатках, которых якобы хотят незаконно продать в океанариумы Китая. Позже местное издание "V1" опубликовало фотографии вольеров из бухты Средней, где были видны спины и плавники косаток.

Региональная ветеринарная инспекция тогда подтвердила, что там содержатся 11 косаток и 90 белух, что является абсолютным рекордом по одновременному содержанию морских животных в местном адаптационном вольере.

По данным нескольких СМИ, животных планировали незаконно продать в китайские океанариумы. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура после проверки заявила, что нашла нарушения при выдаче предпринимателям разрешений на отлов 90 белух и 11 косаток.

"Нарушения заключаются в том, что организации, которым выданы квоты на отлов, не осуществляют культурно-просветительскую деятельность", - сообщил Интерфаксу представитель прокуратуры.

Через несколько дней, в начале ноября, в местных СМИ появились сообщения о том, что из бухты Средняя под Находкой экстренно вывозят морских животных перед проверками правоохранительных органов. Издание PortoFranko со ссылкой на очевидцев сообщало, что белух отлавливают и грузят кранами в транспортные емкости для перевозки.

Коммерческая добыча косаток запрещена с 1986 года введением моратория Международной китобойной комиссии. Однако в России с 2002 года можно их вылавливать, например, "в учебных и культурно-просветительских целях". Русская служба Би-би-си подробно писала о том, как вылавливают косаток в России.

В 2018 году Росрыболовство выдало частным компаниям разрешения на добычу 13 косаток.