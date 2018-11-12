Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стэн Ли родился под именем Стэн Либерман в 1922 году

Американский писатель и сооснователь компании Marvel Comics Стэн Ли скончался в Калифорнии на 96-м году жизни.

Вместе с Джеком Кирби Ли основал компанию в 1961 году, начав с "Фантастической четверки" и продолжив такими персонажами как "Человек-Паук", Халк и прочими.

Жена Ли по имени Джоан скончалась в 2017 году, также в возрасте 95 лет.

В беседе с интернет-сайтом TMZ, пишущим о жизни знаменитостей, дочь Стэна Ли Джей-Си назвала своего отца величайшим и достойнешим человеком.

Создатель легендарных комиксов скончался в медицинском центре "Синай-Седарс" в Лос-Анджелесе в понедельник, после того как был экстренно доставлен туда, сообщает журнал Variety.

В последние годы Ли периодически страдал от различных недугов, в том числе легочных болезней.

Ли был известен тем, что на непродолжительное время появлялся в кадре всех фильмов, снятых по комиксам Marvel, несмотря на то, что покинул компанию в 1972 году. С того времени он оставался ее почетным председателем.