Навального не выпустили из России на оглашение вердикта ЕСПЧ

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Алексей Навальный не смог вылететь из России на оглашение решения Европейского суда по правам человека по его иску о задержаниях и арестах. Пограничники остановили его по предписанию судебных приставов, следует из документа, опубликованного оппозиционером.

Как сообщил Навальный в своем "Твиттере", в аэропорту пограничники забрали его паспорт "для проведения специальных проверочных мероприятий", а затем сообщили, что ему закрыт выезд из России.

"Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему - нет", - написал оппозиционер.

Позже политик опубликовал в своем блоге уведомление, выданное ему в аэропорту Домодедово, в котором сказано, что выезд из страны ограничен на основании решения Федеральной службы судебных приставов.

Навальный подчеркнул, что неоплаченных штрафов у него нет, но есть "висящие исполнительные производства" нематериального характера. "Этим производствам по несколько лет уже, а последний раз я выезжал за границу недели две назад - все было нормально", - отметил политик.

Запрет на выезд может быть связан с взысканием ущерба по делу "Кировлеса", пишет Интерфакс, ссылаясь на банк данных Федеральной службы судебных приставов. Из этих данных следует, что на прошлой неделе, 9 ноября, в Кирове было возбуждено дело о взыскании с Навального 2 млн 164 тысяч рублей в качестве возмещения "ущерба, причиненного преступлением". Основание - исполнительный лист Никулинского суда Москвы от 21 сентября.

Навальный, получивший два условных срока, обязан четыре раза в месяц (по понедельникам) отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В 2014 году суд признал Навального виновным в мошенничестве по делу "Ив Роше" и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. В августе прошлого года испытательный срок по этому делу был продлен судом до конца декабря 2020 года.

Другое дело в отношении Навального - о хищении средств у компании "Кировлес" - рассматривалось два раза. В 2013 году по этому делу политик получил пять лет условно, однако приговор был отменен Верховным судом России в связи с решением ЕСПЧ. По итогам нового рассмотрения в феврале 2017 года суд в Кирове вынес Навальному аналогичный приговор, который вступил в силу в мае того же года.

Испытательный срок по этому делу должен был истечь летом этого года, однако в июне по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) он был продлен на год. Решение принял Симоновский суд Москвы. Он же постановил, что Навальный должен отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН не два раза в месяц, а четыре.

Как отмечала в беседе с Би-би-си адвокат Навального Ольга Михайлова, таким образом политика "хотят полностью лишить свободы передвижения, чтобы он постоянно находился в Москве".

Можно ли Навальному ездить за границу?

С 2013 года Федеральная миграционная служба (ФМС) отказывала Навальному в выдаче загранпаспорта, объясняя это тем, что политик имеет судимость.

В мае 2017 года, когда Навальный собрался полететь в Европу для лечения ожога роговицы глаза, во ФСИН также заявляли, что он не может пересекать российскую границу.

Адвокат Навального Вадим Кобзев рассказывал, что руководительница уголовно-исполнительной инспекции, в которой отмечается Навальный, звонила "и требовала, чтобы он не смел и думать выехать за рубеж".

В то же время адвокаты Навального настаивали на том, что судимости не должны мешать политику выезжать за границу. Приговор по делу "Ив Роше" не содержит прямых запретов на выезд за рубеж, подтверждал представитель Мосгорсуда.

В итоге Навальный все-таки улетел в Барселону, где ему провели операцию на глазу. Тогда политик рассказывал, что для того, чтобы ему выдали загранпаспорт, он писал письмо главе администрации президента России.

В конце октября 2018 года Навальный с семьей летал в Вену, а летом, как сообщали СМИ, побывал в Будапеште.

Иск Навального в ЕСПЧ

15 ноября в Страсбурге Большая палата ЕСПЧ огласит свое решение по иску Навального о семи задержаниях и административных арестах в период с 2012 года по 2014 год.

Первоначальный вердикт по этому делу был обнародован 2 февраля 2017 года. Тогда ЕСПЧ присудил политику 63,5 тысячи евро, усмотрев в шести случаях из семи нарушения права истца на свободу и справедливое судебное разбирательство.

В апреле 2017 года Россия в лице министерства юстиции обжаловала вердикт ЕСПЧ.

Сам Навальный в свою очередь не согласился с тем, что в его деле не признано нарушение ст. 18 конвенции о недопустимости ограничений прав и свобод, противоречащих предусмотренным для них целям.

На основании обращения обеих сторон президиум Большой палаты ЕСПЧ принял решение рассмотреть дело заново.

Навальный уже дважды получал компенсации, присужденные ЕСПЧ. Так, в 2015 году Россия выплатила ему 26 тысяч евро за 15 суток административного ареста, а в 2016-м - 56 тысяч евро по делу "Кировлеса".