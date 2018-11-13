Правообладатель иллюстрации TASS

Визовый центр Испании в Москве приостановил работу. На сайте центра размещено объявление о том, что он временно закрыт из-за "непредвиденных обстоятельств". Источники Интерфакса и РБК говорят, что там проходят обыски.

Как сообщил источник РБК в центральном аппарате МВД, сотрудники правоохранительных органов проверяют в центре визовую документацию.

Источник агентства Интерфакс, в свою очередь, рассказал, что полицейские проверяют ранее выданные визы.

В объявлении, размещенном на сайте визового центра Испании в Москве, говорится, что он приостановил работу "в связи с непредвиденными обстоятельствами".

РБК в центре заявили, что там проходит "внеплановая проверка", и заверили, что он возобновит работу в среду, 14 ноября. А "Газете.Ru" сказали, что центр возобновит работу уже 13 ноября - "через несколько часов, до конца дня".

"Испанский визовый центр в Москве временно закрыт, начиная с сегодняшнего утра по причинам, не входящим в нашу компетенцию", - сказали РБК в генконсульстве Испании в Москве.

Позже представитель центра заявил Интерфаксу, что обысков не было, а источник агентства при этом не стал отрицать проведение проверок, которые "никак не повлияли на работу визового центра".

Оператором испанских визовых центров в Москве и еще 20 городах России является индийская компания BLS International. Она же управляет индийскими визовыми центрами в России.

Корреспондент Интерфакса передает с места событий, что из здания центра вышли несколько сотрудников правоохранительных органов, которые несли в руках пакеты. Посетителей, которые пришли за готовым паспортом, при этом пропускали внутрь при предъявлении чека.

Позже Интерфакс сообщил, что несколько человек в форме и в масках вышли из здания, сели в микроавтобус и уехали.

Угроза закрытия центров

В июле этого года члены Совета Федерации Константин Косачев и Олег Морозов внесли в Госдуму законопроект о необходимости аккредитации визовых центров.

Из пояснительной записки к нему следовало, что максимальная доля участия иностранцев в уставном капитале компаний, выступающих посредниками в оформлении виз, не должна превышать 20%.

Представители туротрасли выразили свою обеспокоенность этим предложением. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами, может привести к их закрытию и появлению "огромных очередей в консульствах".

Через несколько дней законопроект был отозван из Госдумы. Как заявил Косачев, против него была развернута информационная кампания, которая "была подогреваема, как можно предположить, владельцами и бенефициарами таких [визовых] центров".

Сенатор заверил, что авторы законопроекта по-прежнему не сомневаются в необходимости инициативы и пообещал "добиваться ее законодательного оформления для защиты интересов российских граждан".