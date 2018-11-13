Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar начал работать в России в 2014 году

Таганский суд Москвы отказался рассматривать иск межрегиональной общественной организации "Объединение автопассажирских перевозчиков" о запрете деятельности сервиса BlaBlaCar, сообщает пресс-служба суда.

"Суд вернул иск в связи с неподсудностью Таганскому суду", - говорится в сообщении.

Сервис BlaBlaCar служит для поиска попутчиков. Через его мобильное приложение пользователь может найти водителя, который согласится его подвезти практически бесплатно - оплатить придется только потраченное на дорогу топливо.

Однако в иске перевозчики утверждали, что на самом деле водители берут с пассажиров деньги не только за бензин, но и за саму поездку, фактически занимаясь нелегальным извозом. Сервис же, по мнению истцов, помогает водителям уклоняться от налогов.

Кроме того, в иске говорилось, что сервис наносит серьезный финансовый ущерб рынку автобусных перевозок. В связи с этим перевозчики просили признать запрещенной информацию, размещенную на сайте BlaBlaCar и в одноименном мобильном приложении.

Противики сервиса нашлись и в российском парламенте. Накануне член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил штрафовать BlaBlaCar за посредничество в деятельности нелегальных перевозчиков.

"В некоторых регионах деятельность BlaBlaСar довела межмуниципальный и межрегиональный транспорт до банкротства по сути дела. Так быть не должно. Сервис должен платить штраф, а дальнейшая деятельность этих перевозчиков должна оказаться под запретом", - сказал Старовойтов агентству городских новостей "Москва".

Не первый суд

Осенью 2017 года районный суд в Краснодарском крае уже признавал информацию с сайта BlaBlaCar запрещенной. Суд счел, что сервис помогает водителям, которые возят людей за деньги без лицензии. Однако вскоре это решение отменила вышестоящая инстанция.

В октябре 2018 года сервисом заинтересовалась прокуратура Брянской области. Как сообщала газета "Коммерсант", она потребовала от российского представительства компании исключить возможность использования приложения водителями, у которых нет разрешения на пассажирские перевозки.

Французский сервис BlaBlaCar начал работать в России в 2014 году. Количество его пользователей в стране оценивается в 15 млн человек, а по всему миру - в 65 млн человек.

Во вторник стало известно, что BlaBlaCar сделал предложение о покупке одному из крупнейших автобусных операторов Франции Ouibus.