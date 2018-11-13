Правообладатель иллюстрации Tass Image caption Игорь Тальков был убит в октябре 1991 года в Петербурге

Главное следственное управление СКР по Петербургу возобновило расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова, совершенном в октябре 1991 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Потерпевшей по делу теперь признана вдова Талькова Татьяна, поскольку его мать, ранее находившаяся в этом статусе, скончалась.

Как отмечается в сообщении, следователи собрали достаточно доказательств, на основании которых обвинение в убийстве по неосторожности было предъявлено бывшему концертному директору Талькова Валерию Шляфману.

Однако в январе 1992 года Шляфман уехал в Израиль, и в следующем году расследование дела было приостановлено.

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта "Юбилейный" незадолго до выхода на сцену.

Убийство произошло во время потасовки между охранниками Талькова, его концертным директором Шляфманом и телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым. Причиной конфликта, как писали СМИ, была очередность выхода на сцену Талькова и Азизы.

Изначально главным подозреваемым по делу проходил Игорь Малахов, но затем с него были сняты все подозрения. Валерий Шляфман к тому времени уже уехал в Израиль.

Обстоятельства убийства Талькова до сих пор вызывают множество споров среди журналистов, друзей и коллег певца. Этому событию посвящен целый ряд документальных фильмов и журналистских расследований.

Еще одна потерпевшая?

Сын певца Игорь Тальков-младший во вторник сообщил радиостанции "Говорит Москва", что считает продолжение расследования бессмысленным.

"Мне кажется, что это ковыряние в прежней ране. Я считаю, что все известные участники того, что мы знаем, сами жертвы этого всего. Это всё сделано спецслужбами. Зачем это сейчас ещё раз ковырять?" - сказал он.

Певица Азиза заявила, что намерена обратиться в суд с требованием признать ее потерпевшей по этому делу.

"Я себя тоже считаю потерпевшей. За клевету. Мне бы тоже надо подать в суд. Видимо, времена такие, что правду надо отстаивать не кулаками, а следствиями", - цитирует Азизу портал 78.ru.

Тальков начинал выступать в составе групп "Апрель", "Калейдоскоп" и "Электроклуб", затем основал собственный ансамбль "Спасательный круг". За свою карьеру он написал более 200 песен и снялся в нескольких фильмах.

Известность пришла к Талькову после песни "Чистые пруды", которую он исполнил в 1987 году. Широкую популярность получили и его авторские композиции "Россия", "Летний дождь", "Память", "Сцена".

Тальков также написал автобиографическую книгу "Монолог", которая была издана через год после его смерти и выдержала несколько переизданий.