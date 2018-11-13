Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Старший следователь по особо важным делам была застрелена возле своего дома в подмосковном Архангельском

В Грузии задержан Ярослав Сумбаев - российский хакер, которого следствие считает основным подозреваемым в деле об убийстве следователя Шишкиной, раскрывшей мошенническую схему с билетами РЖД. О задержании сообщил Би-би-си адвокат Сумбаева.

Задержание произошло в Тбилиси на прошлой неделе. В ближайшее время грузинский суд рассмотрит вопрос о выдаче 28-летнего Сумбаева российским властям.

Уроженца Астрахани Ярослава Сумбаева следствие считало "мозгом" группы хакеров, которые взламывали почту компаний-агентов по продаже билетов РЖД. Также он находился во всероссийском и международном розыске по делу о скимминге - хищении с чужих банковских карт с использованием фальшивых считывающих устройств для банкоматов.

Дело о мошенничестве с железнодорожными билетами было раскрыто группой Евгении Шишкиной - старшего следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу РФ.

Она не дожила до начала судебного процесса по этому делу 19 дней.

Шишкина была убита возле своего дома в Подмосковье рано утром 10 октября. Киллер использовал переделанный травматический пистолет.

Как рассказали три источника Би-би-си, следователь скончалась от двух огнестрельных ранений в область спины и шеи.

Подозреваемый в убийстве, обвиняемый в мошенничестве

Как стало известно Русской службе Би-би-си, Ярослав Сумбаев, находившийся в международном розыске, был обнаружен в Тбилиси.

По словам его адвоката Николая Аршинова, Сумбаева задержали на улице, впоследствии грузинская полиция провела у него дома обыск.

Как сообщил Би-би-си адвокат Александр Карабанов, чьё бюро представляет интересы семьи погибшего следователя Шишкиной, Сумбаев - основной подозреваемый по делу об убийстве.

По данным трех источников, знакомых с ходом расследования, Шишкина получала угрозы в одном из мессенджеров с аккаунта, который она считала принадлежавшим Сумбаеву.

Правообладатель иллюстрации Russian Ministry of Internal Affairs Image caption Подполковник Евгения Шишкина была убита двумя выстрелами - в шею и спину

Об этих угрозах она сообщала в рапорте руководству транспортного управления ГУ МВД.

Официальные обвинения по делу об убийстве Евгении Шишкиной еще не предъявлены.

В Следственном комитете России не ответили на звонки Би-би-си.

Процесс кибермошенников

Image caption Подсудимых на процессе о мошеннической покупке железнодорожных билетов Андрея Жданова (слева) и Максима Матюшева (справа) заводят в зал

Тем временем на процессе по делу о "всероссийском кибермошенничестве" в Басманном суде Москвы заслушиваются показания пострадавших от хакерских атак компаний-посредников РЖД.

Процесс начался 29 октября. На скамье подсудимых трое обвиняемых - житель Кингисеппа Максим Матюшев, уроженец Новосибирска Андрей Жданов и красноярец Кирилл Калабухов.

Если Сумбаев будет выдан грузинскими властями, он может занять место на скамье подсудимых рядом с Матюшевым, Ждановым и Калабуховым.

Как следует из обвинительного заключения, которое есть в распоряжении Би-би-си, именно петербуржца Ярослава Сумбаева следствие считает руководителем преступной группы, которая взламывала электронную почту туроператоров и сервисов по продаже билетов в Петербурге, Казани, Уфе, Хабаровске и других городах.

Через взломанные имейлы злоумышленники получали доступ к системе РЖД "УФС" ("Универсальные финансовые системы"), где оформляли железнодорожные билеты на третьих лиц, зачастую студентов. Когда потом эти подставные покупатели сдавали билеты в кассы железнодорожных вокзалов, полученные деньги злоумышленники делили между собой, полагают следователи.

Компании работали с РЖД по предоплате, поэтому, когда третьи лица сдавали билеты , компания ничего не теряла. Убытки несли компании-агенты по продаже билетов.

Правообладатель иллюстрации Valery Maticin / TASS Image caption Подставные покупатели билетов возвращали их в кассы, а получив компенсацию, переводили большую часть денег организаторам схемы

Совокупный ущерб 31 компании оценивается в 17,5 млн рублей (265 тыс. долларов).

Матюшева, Калабухова и Жданова задержали в октябре 2014 года. Сумбаеву тогда удалось скрыться за границей - как теперь выяснилось, в Грузии.

На первом заседании обвиняемые вины не признали и пообещали разъяснить свою позицию по окончании судебного процесса. Им вменяется участие и организация преступного сообщества (статья 210 УК РФ) и свыше 50 эпизодов мошенничества (статья 159 УК РФ).

Кем была Шишкина

Старший следователь по особо важным делам Шишкина была убита 10 октября возле подъезда своего дома в подмосковном поселке Архангельское. Неизвестный мужчина выстрелил в нее, когда она шла к парковке. Шишкина умерла от ранения в шею.

Уголовное дело расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Подполковник Шишкина работала в органах внутренних дел с 1991 года. СМИ сообщали, что она вела резонансные дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков, экономическими преступлениями и мошенничеством.

Идея объединить дела в разных регионах в одно дело о создании преступного сообщества, по словам адвоката Николая Аршинова, принадлежала именно Шишкиной.