Правообладатель иллюстрации Than et al., Nature, 2018 Image caption На вид линзы действительно немного напоминают орудия средневековых пыток

Новая разработка китайских ученых - контактные линзы, усеянные миниатюрными шипами, - звучит как изощренная пытка, однако это изобретение может произвести настоящую революцию в лечении глазных болезней.

Заостренные пирамидки сделаны из материала, который медленно растворяется при контакте с водой, так что содержащееся в "колючках" лекарство попадает напрямую внутрь глаза, минуя внешнюю оболочку.

По словам разработчиков, вся процедура совершенно безболезненна - во всяком случае, лабораторные мыши, на которых испытывали новую терапию, не проявляли никаких признаков беспокойства.

Однако испытать ее на людях ученым еще только предстоит.

"Колючий пластырь"

Глаза - пожалуй, наиболее уязвимый из наших органов. Поэтому глазное яблоко покрыто несколькими защитными слоями, предотвращающими попадание внутрь различных бактерий и других инородных предметов.

Однако в случае глазных заболеваний - например, глаукомы или дегенерации сетчатки - это играет совсем не на руку пациенту, так как доставить лекарство напрямую в пораженный орган довольно проблематично. Глазные капли недостаточно эффективны, а делать уколы прямо в глазное яблоко весьма рискованно.

В поисках решения этой проблемы китайские исследователи предложили нестандартное решение: двуслойный "колючий пластырь", миниатюрные шипы которого проникают сквозь роговицу - переднюю прозрачную оболочку глаза - и растворяются, освобождая содержащий в них препарат.

Правообладатель иллюстрации Than et al., Nature, 2018 Image caption Шипы можно делать многослойными, чтобы они доставляли сразу несколько препаратов - в данном случае три

Это звучит довольно пугающе, однако опыты на мышах показали, что сама процедура вовсе не столь неприятна, как может показаться на первый взгляд. Шипы настолько миниатюрны, что не вызывают ни боли, ни кровотечения.

Как сказано в исследовании, для введения препарата достаточно "легкого и кратковременного нажатия большим пальцем" - и линза прилипает к роговице, как пластырь.

За несколько секунд влага растворяет материал, соединяющий шипы друг с другом и с основным слоем, после чего линзу из глаза можно извлекать. На этом этапе они высвобождают основную дозу препарата.

Однако полностью шипы растворяются в течение нескольких дней, обеспечивая непрерывную доставку оставшегося лекарства, что является дополнительным преимуществом этой терапии.

По словам разработчиков, по простоте и уровню дискомфорта для пациента вся процедура ничуть не отличается от ношения обычных контактных линз. А значит, ее вполне можно будет проводить в домашних условиях и безо всяких специальных навыков.

В исследовании отмечается, что эти данные также основываются на опытах с мышами, однако "в подопытной группе не было обнаружено никаких признаков болевых ощущений".