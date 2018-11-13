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Журнал The New Times за четыре дня собрал 22 млн рублей, необходимых для оплаты штрафа, выписанного ему судом за непредоставление Роскомнадзору информации о зарубежном финансировании.

Главный редактор Евгения Альбац написала в своем "Твиттере", что издание получило 25,4 миллиона рублей пожертвований.

В разговоре с Русской службой Би-би-си Альбац уточнила, что всего журнал получил более 20 тысяч пожертвований, их средний размер составил от 500 рублей до тысячи рублей.

По словам главреда The New Times, в журнале пока не решили, что будут делать с оставшимися после выплаты штрафа 3,4 млн рублей. Для начала редакция планирует дождаться рассмотрения жалобы на решение о штрафе - заседание суда назначено на 20 ноября.

Крупнейший штраф

22-миллионный штраф стал крупнейшим из административных штрафов, когда-либо выписанных судами общей юрисдикции в отношении российских СМИ.

По закону СМИ обязаны отчитываться о получении средств из-за рубежа или от организаций, зарегистрированных в качестве иностранных агентов.

Судья мирового участка номер 367 Тверского района 25 октября этого года решила, что получив 22,25 млн рублей от НКО "Фонд поддержки свободы прессы", признанного иностранным агентом, The New Times не предоставил в Роскомнадзор данные о получении этих средств.

Ведомство не получило отчета от издания во втором, третьем и четвертом кварталах 2017 года. В итоге издание оштрафовали на 22 млн рублей, а Альбац - на 30 тыс. рублей.

10 ноября The New Times начал публичный сбор денег на оплату штрафа. В сообщении издания говорилось, что если руководство не сможет оплатить его, то закроет журнал и объявит компанию банкротом.

Весной по запросу депутата Госдумы от "Справедливой России" Николая Рыжака прокуратура провела проверку. Административное дело по ее результатам завели в сентябре.

Журнал "Новое время" издается с 1943 года. В 2007 году он был переименован в The New Times. В 2013 году его единственным владельцем стала Евгения Альбац. В 2017 году журнал прекратил выходить в печатной версии и существует только в интернете.