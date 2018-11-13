В Иркутске застряли сотрудники Louis Vuitton. У них дважды ломались самолеты

Правообладатель иллюстрации @corinneinparis/Instagram Image caption Первая попытка посадки на резервный самолет сорвалась - он тоже сломался

Самолет авиакомпании Air France, летевший из Парижа в Шанхай, 11 ноября экстренно сел в Иркутске из-за задымления в кабине пилотов. Пассажиры, в том числе сотрудники модного дома Louis Vuitton, уже два дня не могут покинуть Иркутск. О своих приключениях они рассказывают в "Инстаграме".

Авиакомпания не сумела с первого раза вывезти 282 пассажиров, оказавшихся в Иркутске. На резервном самолете, который прилетел за ними на следующий день, 12 ноября, сломалась гидросистема.

Среди пассажиров, судя по соцсетям, находятся шесть человек из команды французского модного дома Louis Vuitton, двое из которых активно рассказывают о том, чем занимаются в Иркутске, в "Инстаграме". Их посты заметило местное издание Sia.ru.

Правообладатель иллюстрации @corinneinparis/Instagram Image caption "Почти Шанхай..." - пишет одна из пользовательниц

Так как у них нет российских виз, они не могут покинуть территорию отеля, пишет пользовательница Corinne Lee (@corinneinparis). На портале LinkedIn она значится как глава отдела соцсетей Louis Vuitton.

Она публикует фотографии, отмечая пользователей Микелу Россетти (@at_mr) и Агнес Ле Королле (@agnes_lc). Первая, согласно LinkedIn - арт-директор и старший графический дизайнер модного дома, вторая - старший менеджер по проектам в социальных сетях.

Правообладатель иллюстрации @agnes_lc/Instagram Image caption "Смена погоды за окном. Нам нельзя покидать отель без визы", - пишет и Ле Королле

Судя по постам, пользователи были уверены, что первый прибывший в Иркутск резервный борт их заберет, и активно публиковали фото и видео "спасения". Однако, вскоре после посадки выяснилось, что второй самолет тоже сломался.

Правообладатель иллюстрации @corinneinparis/Instagram Image caption Пассажиров успели посадить на резервный борт, прибывший на следующий день, однако вскоре высадили из него из-за поломки гидросистемы

После этого они стали публиковать посты с подписями "застряли в Сибири".

Правообладатель иллюстрации corinneinparis/Instagram Image caption "Застряли в Сибири. Сезон второй"

Правообладатель иллюстрации @at_mr/Instagram Image caption "Мы здесь", - уточняет Микела Россетти

По данным местных СМИ, команду Louis Vuitton поселили в гостинице "Ангара" с видом на сквер имени Кирова. Этот же отель стоит геотегом в сториз Коринны Ли.

Правообладатель иллюстрации @corinneinparis/Instagram Image caption "Тот же отель, новый вид"

На второй день французам начали писать жители Иркутска, и кто-то даже подарил им водку, настойку, кедровые орехи и открытки.

Правообладатель иллюстрации @corinneinparis/Instagram Image caption "Нам показали местные лакомства Иркутска"

За пассажирами рейса Париж-Шанхай 13 ноября вылетел третий борт. Планируется, что он прибудет к 4 утра по местному времени (к 23 часам по Москве).

Судя по последним постам Коринны Ли, французы находятся в пабе при отеле "Ангара".

Правообладатель иллюстрации @corinneinparis/Instagram Image caption "Время для вечеринки"

В пресс-службе иркутского аэропорта пояснили РБК, что если самолет прибудет вовремя, пассажиры смогут вылететь в Шанхай 14 ноября в 8 утра по местному времени (в 3 часа ночи по Москве).

С поломками двух других авиалайнеров в Иркутске сейчас разбираются французские техники, прибывшие в Иркутск первым резервным лайнером.

Как сообщили изданию РБК в пресс-службе Air France, все пассажиры получат компенсацию за эти задержки. "Размер компенсации пока рассчитывается", - сказали в авиакомпании.