Россия пригрозила бойкотировать экономический форум в Давосе

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Россия откажется от участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, если его организаторы не разрешат участвовать в мероприятии российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Если эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет", - цитирует его слова агентство Интерфакс.

О том, что совладельца "Русала" Олега Дерипаску, владельца "Реновы" Виктора Вексельберга и главу ВТБ Андрея Костина попросили не приезжать на форум в Давосе, 6 ноября сообщила газета Financial Times. По ее данным, такое решение организаторы ВЭФ приняли под давлением властей США, которые ранее наложили санкции на этих бизнесменов.

Источник Интерфакса, близкий к одной из попавших под санкции компаний, сообщил, что организаторы форума уведомили троих россиян о нежелательности дальнейшего сотрудничества еще в апреле - сразу после того, как их включили в санкционный список американского минфина.

"Решение очень странное, если не сказать больше, как было сказано в известном советском кинофильме. Я только что говорил на эту тему с президентом Швейцарской Конфедерации и сказал, что для нас это удивительно, тем более что речь идет о неправительственной организации. Он сказал, что наведет справки", - заявил Медведев.

Почему ВЭФ объявил российских бизнесменов персонами нон-грата?

Как пояснял источник Интерфакса, для бизнесменов участие в форуме платное, а принимать платежи от фигурантов санкционного списка минфина США или связанных с ними структур чревато рисками вторичных санкций.

"ВЭФ был едва ли не первой общественной организацией и однозначно - первой (и единственной) неамериканской, которая отреагировала на санкции "письмами сожаления", которые были разосланы еще в середине апреля", - сказал он.

Следующий ВЭФ должен состояться в швейцарском Давосе 22-25 января. Дерипаска, Вексельберг и Костин являются традиционными участниками форума.

Дерипаска не планировал посещать предстоящий форум, так как отошел от управления бизнесом, сказал близкий к бизнесмену источник ТАСС. В пресс-службе ВТБ Русской службе Би-би-си подтвердили, что Костину известно о решении организаторов ВЭФ. Представители Вексельберга на запрос Би-би-си пока не ответили.