Британия и ЕС согласовали текст соглашения по "брекситу"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во вторник министры один за другим посещали резиденцию премьера на Даунинг-стрит (на фото - министр здравоохранения Мэтт Хэнкок)

Представители Британии и ЕС согласовали предварительный текст соглашения по "брекситу", что ознаменовало значительный прорыв в переговорах, продолжавшихся в течение последних нескольких месяцев.

Источник в кабинете министров сообщил Би-би-си, что документ был согласован на техническом уровне должностными лицами обеих сторон после интенсивных обсуждений на этой неделе.

В среду состоится специальное заседание правительства, на котором премьер-министр Британии Тереза ​​Мэй попросит кабинет одобрить проект документа. По мере того как члены кабинета знакомятся с текстом, Мэй встречается с ними один на один.

Среди тех, кто во вторник посетил резиденцию премьера на Даунинг-стрит, были министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, министр транспорта Крис Грэйлинг и парламентский секретарь Казначейства Джулиан Смит уже посетили на Даунинг-стрит.

Министр по делам Шотландии Дэвид Манделл сказал, что еще не ознакомился с подробностями, но вдохновлен достигнутым прогрессом. При этом главные сторонники выхода Британии из ЕС, такие как бывший глава МИД Борис Джонсон, призвали кабинет отклонить проект соглашения.

Он включает обязательства по соблюдению прав граждан после "брексита", предлагаемый 21-месячный переходный период после выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года и подробности так называемого "законопроекта о разводе", согласно которому Британия должна выплатить ЕС 39 млрд фунтов стерлингов.

Будущее границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой было последним важным нерешенным вопросом, который должен быть урегулирован. Существовали серьезные разногласия относительно того, как гарантировать, что после "брексита" не будут проводиться физические проверки на границе.

И Британия, и ЕС считают, что между Ирландией и Северной Ирландией не должно быть полноценной границы с проверками и строгим паспортным контролем. В случае, если стороны не договорятся об условиях "брексита", эта граница фактически станет границей между ЕС и Великобританией - с паспортным контролем, проверками товаров и другими препятствиями.

Члены кабинета министров были проинформированы о состоянии переговоров ранее во вторник - им сообщили, что осталось небольшое количество нерешенных вопросов. Теперь на специальном заседании они должны рассмотреть проект соглашения и принять решение о последующих шагах.

В среду истечет срок, когда британское правительство должно было утвердить условия сделки по выходу из ЕС. Несмотря на призывы некоторых парламентариев, Даунинг-стрит заявлял, что второго референдума о "брексите" не будет "ни при каких обстоятельствах".

Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, она должна получить одобрение Европарламента британских законодателей. Окончательный выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до конца 2020 года.

АНАЛИЗ

Лора Кюнсберг, редактор отдела политики Би-би-си

Соглашение о выходе из ЕС, наконец, находится в резиденции на Даунинг-стрит.

Текст, который стоил чиновникам нескольких месяцев крови, пота и слез, наконец-то согласован, по крайней мере, на техническом уровне.

Теперь готовится документ для представления в кабинет министров, после чего, как надеется правительство, будет сделан следующий шаг - политическое одобрение команды Терезы Май, хотя у многих ее соратников есть глубокие сомнения.

Так, в последние часы переговоров некоторые из них заранее предупреждали, что то, что обсуждается, просто неприемлемо и никогда не будет одобрено парламентом. Некоторые даже считают, что премьер-министр должна уйти.

Но правительственная машина заработала. И теперь, когда текст практически готов, может начаться запланированное развертывание "брексита".