Порошенко встретился с иерархами УПЦ Московского патриархата

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Президент Украины Петр Порошенко во вторник вечером провел встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Как сообщает корреспондент Би-би-си, встреча проходила в закрытом режиме.

На мероприятии присутствовало несколько архиереев УПЦ МП, в том числе митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко), однако точное число участников встречи неизвестно.

Директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко после завершения разговора сообщил журналистам, что на встрече были те, кто планирует участвовать в объединительном соборе по созданию Украинской православной церкви.

По его словам, на встрече обсуждались различные вопросы, в том числе президент рассказал о своих переговорах с Вселенским патриархом, а представители УПЦ МП высказали поддержку процесса получения автокефалии церкви в Украине.

"Достаточно большая часть епископата Украинской православной церкви Московского патриархата выступает за создание единой Поместной православной церкви", - сказал Павленко.

Он добавил, что число сторонников автокефалии православной церкви на Украине намного больше, чем присутствовавших на встрече с президентом.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) в комментарии Би-би-си заявил, что не знает об этой встрече.

"С президентом может встречаться любой, у нас епископы свободные люди, граждане Украины со всем спектром всех прав, и они могут встречаться с кем-либо", - сказал он.

"Если это какие-то светские мероприятия и общение на какие-то государственно-церковные вопросы, то нет никаких проблем. У нас много архиереев встречаются с президентом и за пределами Киева в различных форматах, в нем нет ничего особенного", - добавил архиепископ Климент.

Встреча со второй попытки

Во вторник днем ​​должна была состояться встреча президента Украины Петра Порошенко с иерархами УПЦ МП в Украинском доме, однако в запланированное время она не началась.

Иерархи УПЦ МП в это же время проводили в Киево-Печерской лавре заседание собора епископов.

Тогда УПЦ МП заявила, что собор епископов Украинской православной церкви принял решение встретиться с президентом, но не в Украинском доме, а на территории Киево-Печерской лавры. "Об этом решении собора епископов было сразу доложено президенту. Однако, президент от встречи отказался", - говорится в заявлении.

В Администрации президента Украинской службе Би-би-си сообщили, что УПЦ МП не хотела диалога и искала причин для отказа во встрече.

"Большая часть архиереев УПЦ МП начала искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит, - сообщили в администрации. - Президент Украины готов к диалогу. Двери Украинского дома остаются открытыми".