Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Жемчужная подвеска Марии-Антуанетты оценивается в 2 млн долларов

Ювелирные украшения, принадлежавшие королеве Франции Марии-Антуанетте, выставлены на продажу на аукционе Sotheby's в Женеве.

Они были скрыты от публики на протяжении последних 200 лет, поэтому нынешние торги эксперты называют самыми значительными в истории, поскольку королевские драгоценности подобного уровня крайне редко выставляются на продажу.

На торги выставлены жемчужное колье с бриллиантово-жемчужной подвеской и серьги, принадлежавшие Марии-Антуанетте.

Они продаются вместе с обширной коллекцией украшений, которой владела итальянская королевская семья Бурбонов-Пармы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бриллиантовая тиара из коллекции королевской семьи Бурбонов-Пармы оценена в 550 тыс. долларов

"Эта экстраординарная коллекция драгоценностей дает изумительную возможность познакомиться с тем, как жили их владельцы за последние несколько сотен лет", - так прокомментировала эти торги заместитель директора женевского отделения Sotheby's Даниелла Мачетти.

Однако вне зависимости от истории их владельцев, все эти вещи красивы сами по себе, украшены редчайшими драгоценными камнями и сделаны с величайшим ювелирным матерством.

Одним из самых дорогих предметов является жемчужина Марии-Антуанетты - натуральная жемчужина, оформленная как украшенная бриллиантами подвеска, которую эксперты оценивают в 2 млн долларов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Подвеска Марии-Антуанетты украшает ожерелье из 119 натуральных жемчужин

Ожерелье из натурального жемчуга и бриллиантов, а также пара серег из жемчуга и бриллиантов оцениваются в 300 тыс. долларов за каждый лот, тогда как перстень с вензелем, в который спрятан локон королевы, оценен в 10 тыс. долларов.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Бриллиантовый перстень с вензелем королевы и упрятанным внутрь локоном волос Марии-Антуанетты

Среди других предметов этой королевской коллекции - личные украшения, принадлежавшие королю Франции Карлу X, в частности, бриллиантовая тиара, оцениваемая в 550 тыс. долларов.

Мария-Антуанетта была младшей дочерью императора Австрии Франца I и его супруги, эрцгерцогини Марии Терезии. Ее замужество с королем Франции Людовиком XVI объединило две королевские династии - Габсбургов и Бурбонов.

В роли королевы Франции Мария-Антуанетта отличалась экстравагантным и крайне расточительным поведением, что вызвало к ней резкую неприязнь народа и в итоге привело к Французской революции.

Ей удалось вывезти свои драгоценности к родственникам в Австрию, однако сама она не сумела бежать из Франции и была казнена на гильотине в 1793 году в возрасте 37 лет.