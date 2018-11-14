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Глава минобороны Израиля Авигдор Либерман объявил об уходе в отставку из-за несогласия с решением о прекращении огня в секторе Газа. Соглашение о перемирии между Израилем и палестинской стороной было заключено во вторник после самого сильного обострения конфликта с 2014 года.

"То, что случилось вчера - перемирие и начало переговоров с ХАМАС - это капитуляция перед террором", - заявил Либерман на пресс-конференции.

"Сейчас мы как государство покупаем кратковременный покой, и платой за это будет долгосрочный вред национальной безопасности", - сказал уходящий министр.

Либерман также объявил, что его партия "Наш дом Израиль" выйдет из коалиционного правительства Биньямина Нетяньяху. Это не лишит премьер-министра поддержки парламентского большинства, но сократит праворелигиозную коалицию до 61 мандата из 120.

Кроме того, Либерман призвал провести досрочные выборы.

Палестинская группировка ХАМАС назвала уход Либермана с поста министра "политической победой Газы".

Сотни ракетных ударов

Накануне израильские власти объявили о перемирии с палестинскими боевиками после двухдневного обмена ракетными ударами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что принимает предложение ХАМАС о прекращении огня, поскольку нужно принимать "непростые, но правильные решения". По его словам, "наши враги умоляли о прекращении огня".

В понедельник и вторник палестинцы выпустили 460 ракет в сторону Израиля, израильские военные нанесли ответные удары и поразили 160 целей в секторе Газа. В результате взаимных обстрелов погибли восемь человек.

Очередное обострение конфликта между Израилем и ХАМАС стало самым масштабным с 2014 года.

Во вторник ХАМАС и другие палестинские группировки объявили о том, что они принимают условия перемирия, достигнутого при посредничестве Египта, и намерены соблюдать его, если это сделает Израиль.

Как сообщают СМИ, перемирие в целом соблюдается, однако израильская армия сообщила о задержании вооруженного палестинца, пытавшегося перебраться через забор из Газы.

Жесткая позиция

Либерман занял пост министра обороны Израиля в 2016 году. В двух предыдущих правительствах премьер-министра Биньямина Нетаньяху он возглавлял МИД страны.

Перед тем, как возглавить минобороны, Либарман сделал несколько громких заявлений по поводу ситуации в Газе.

В частности, он хотел дать лидеру ХАМАС Исмаилу Хания 48 часов на выдачу двух задержанных израильтян и тел двух солдат, убитых в конфликте 2014 года, заявив, что в противном случае Хания умрет. Правда, позднее он смягчил свою позицию и отметил, что придерживается "здравой политики" в отношении палестинцев.

Западные СМИ неоднократно критиковали Либармана за антиарабскую риторику и даже обвиняли его в расизме.