Британское правительство одобрило проект соглашения по "брекситу"

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Британское правительство одобрило проект соглашения об условиях выхода из ЕС, заявила премьер-министр Тереза Мэй по итогам пятичасового совещания с членами кабинета.

"Это соглашение, позволяющее вернуть контроль за нашими деньгами, законами и границами, позволяющее построить яркое будущее для Великобритании. Я верю душой и сердцем, что оно послужит интересам всего Соединенного Королевства", - сказала она.

Мэй пообещала в четверг утром выступить в парламенте и изложить суть одобренного соглашения.

Во вторник представители Британии и ЕС на встрече в Брюсселе согласовали предварительный текст соглашения по "брекситу", что ознаменовало значительный прорыв в переговорах, продолжавшихся в течение последних нескольких месяцев.

Документ был согласован на техническом уровне должностными лицами обеих сторон после интенсивных обсуждений на этой неделе. В среду состоялось специальное заседание правительства, на котором Тереза ​​Мэй просила кабинет одобрить проект документа.

До последнего момента появлялись противоречивые сообщения о том, выступит ли британский премьер с заявлением.

Соглашение включает обязательства по соблюдению прав граждан после "брексита", предлагаемый 21-месячный переходный период после выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года и подробности так называемого "законопроекта о разводе", согласно которому Британия должна выплатить ЕС 39 млрд фунтов стерлингов.

Будущее границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой было последним важным нерешенным вопросом, который должен быть урегулирован. Существовали серьезные разногласия относительно того, как гарантировать, что после "брексита" не будут проводиться физические проверки на границе.

И Британия, и ЕС считают, что между Ирландией и Северной Ирландией не должно быть полноценной границы с проверками и строгим паспортным контролем. В случае, если стороны не договорятся об условиях "брексита", эта граница фактически станет границей между ЕС и Великобританией - с паспортным контролем, проверками товаров и другими препятствиями.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Журналисты ждали заявления Терезы Мэй у порога резиденции на Даунинг-стрит весь день

В среду истек срок, в который британское правительство должно было утвердить условия сделки по выходу из ЕС. Несмотря на призывы некоторых парламентариев, Даунинг-стрит заявлял, что второго референдума о "брексите" не будет ни при каких обстоятельствах.

Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, она должна получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Окончательный выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.