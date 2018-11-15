В Челябинске посадили четырех тюремщиков. Они пытали заключенных

Правообладатель иллюстрации Sergei Metelitsa/TASS Image caption Один из заключенных колонии №2 Челябинской области скончался после того, как его привязали за шею к решетке окна, считает следствие

Суд в Челябинске приговорил четырех сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) к срокам от трех до восьми лет лишения свободы за избиения заключенных, одно из которых закончилось смертью. Своей вины они не признали.

Все четверо работали в исправительной колонии №2 в Челябинской области. Их обвинили в превышении полномочий.

Максимальный срок получил оперативник Александр Донцов - суд признал его виновным по двум эпизодам, произошедшим в один и тот же день, приговорил к восьми годам колонии общего режима. Его бывший сослуживец Владимир Малинин получил семь лет, сообщает правозащитная организация "Зона права".

В декабре 2015 года оба оперативника пытали заключенного, который после этого скончался в изоляторе.

Смерть от удушения в ШИЗО

Утром 21 декабря 2015 года в исправительной колонии №2 проходил обыск. Как установил суд, один из заключенных Султан Исраилов начал пререкаться с сотрудниками ФСИН.

Осужденному сделали замечание и отправили собирать вещи - Исраилова должны были перевести в другое учреждение. В помещении отряда он якобы выпил какой-то алкогольный напиток, а затем отправился в дежурную часть и стал ругаться с сотрудниками колонии, говорится в материалах дела.

Из-за этого Исраилова доставили в штрафной изолятор. Там в досмотровой комнате мужчина якобы нецензурно выругался в адрес оперативников Донцова и Малинина.

В ответ Донцов с такой силой ударил заключенного, что тот упал и ударился головой об стену, утверждает следствие. Оперативники взяли у дежурившего в изоляторе инспектора резиновую палку, наручники и ключи от комнаты и попросили его на время выйти на улицу.

По версии следствия, оставшись в помещении с заключенным, Малинин и Донцов надели на него наручники и сильно избили. После этого они взяли шарф и накинули сделанную из него петлю на шею осужденного. Другой конец шарфа оперативники привязали к металлической решетке окна, говорится в обвинительном заключении.

В таком положении - привязанным за горло к решетке и со скованными руками - Исраилова оставили одного в запертой комнате, считает обвинение.

Судмедэкспертиза установила, что мужчина погиб от асфиксии. "У Исраилова не было возможности снять удушающую его петлю. В результате он умер", - говорил адвокат "Зоны права" Андрей Лепехин, представляющий интересы семьи погибшего.

Сотрудники вину отрицают

Свидетельства того, что к гибели заключенного могут быть причастны сотрудники ФСИН, появились уже на следующий день.

22 декабря 2015 года на горячую линию сообщества Gulagu.net поступило анонимное обращение об убийстве в №2 Челябинской области. Сами правозащитники предполагают, что информацию о пытках Исраилова передал один из сотрудников колонии.

На опубликованных сообществам Gulagu.net фотографиях из морга видны многочисленные синяки и ссадины на голове, лицо залито кровью, а на спине - огромное сиреневое пятно. Кроме того, в результатах посмертной экспертизы говорится, что у Исраилова было сломано несколько ребер.

Ни Донцов, ни Малинин вины не признали.

Во время расследования Донцов утверждал, что в последний раз он видел Исраилова в тот момент, когда кто-то из дежуривших в изоляторе помогал заключенному сесть на лавочку. Затем сотрудники якобы закрыли дверь в досмотровую комнату снаружи и ушли.

"По его [Донцова] мнению, в это время на Исраилове был надет шарф, но он не уверен в этом", - говорится в материалах дела.

Третий обвиняемый по эпизоду с гибелью заключенного - младший инспектор Владимир Зорин, который в тот день дежурил в ШИЗО и выходил на улицу по просьбе сослуживцев, не дожил до приговора. Он совершил самоубийство.

"Дай я ему сливу сделаю"

Донцов проходит обвиняемым и по второму эпизоду этого дела, связанному с избиением другого заключенного. Вместе с ним в превышении полномочий обвинялись замначальника оперативного отдела колонии Виктор Завиалов и оперативник Виктор Подкорытов.

Конфликт между сотрудниками колонии №2 и заключенным Андреем Черниковым произошел тем же утром 21 декабря 2015 года.

Осужденный вернулся в отряд после ночной рабочей смены в цеху и заснул. Во время обыска его стал будить оперативник Подкорытов, который, по версии следствия, был пьян.

Между ними произошла перебранка, во время которой сотрудник колонии стал избивать заключенного, а тот, как считает обвинение, случайно толкнул оперативника.

В итоге Черникова доставили в изолятор. Там, как следует из материалов дела, Донцов, Завиалов и Подкорытов били заключенного руками и резиновой палкой по ногам, пяткам и пояснице.

После того, как избиение закончилось, Завиалов со словами "дай я ему сливу сделаю" с силой попытался рукой вывернуть осужденному кончик носа, вспоминал Черников.

Никто из обвиняемых сотрудников ФСИН вины не признал. Во время слушаний они настаивали, что лишь правомерно использовали спецсредства против не подчинявшегося приказам заключенного.