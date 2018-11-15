Правообладатель иллюстрации NurPhoto Image caption Американской армии не хватает денег и инноваций, считают эксперты

Гонка вооружения между Россией и США дошла до уровня холодной войны, а американской армии не хватает финансирования, чтобы противостоять угрозам потенциального противника. Чтобы противостоять России эффективно, нужно увеличить Пентагону финансирование - к таким выводам приходят составители доклада, подготовленного по заказу конгресса США.

Американские вооруженные силы могут потерпеть поражение в войне с Китаем или Россией - говорится в экспертном докладе.

К таким выводам пришла специальная комиссия, в которую входят военные эксперты, представляющие обе партии. Комиссия анализировала новую Национальную оборонную стратегию США, которую в январе 2018 года представил Пентагон. Одним из результатов ее работы стал этот доклад.

В комиссию вошли 12 экспертов, назначенных конгрессом США. Сопредседатели комиссии - бывший замминистра обороны по вопросам политики с 2005 по 2009 год и бывший посол США в Турции Эрик Эдельман и экс-начальник штаба ВМС США с 2007 по 2011 год, адмирал в отставке Гэри Ругхэд.

Почему США могут проиграть войну России

"Вооруженные силы США могут понести неприемлемо высокие потери в живой силе и потери важнейших активов в своем следующем конфликте, - говорится в докладе, - В войне против Китая или России им может быть трудно одержать победу, и они, возможно, проиграют ее".

Авторы доклада отметили, что правительство уделяет недостаточно внимания развитию вооруженных сил США, в то время как Китай и Россия стремятся к доминированию в своих регионах и наращивают военный потенциал.

Военным в США не хватает инноваций и преимуществ, необходимых, чтобы опередить Китай и Россию в гонке вооружений, напоминающей холодную войну, сказано в докладе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Китай и Россия изучили и переняли опыт и достижения американских военных, говорят составители доклада

"Сегодня Россия и Китай способны бросить вызов США, их союзникам и партнерам в куда большем масштабе, чем любой другой потенциальный противник со времен холодной войны", - заявила комиссия.

В докладе признается: в американской Национальной оборонной стратегии также подчеркивается, что соперничество с Китаем и Россией определяет динамику развития и использования вооруженных сил США. В то же время в стратегии не сформулировано четких подходов, как США могут эту гонку выиграть, отмечают составители рапорта.

"Россия и Китай учились на том, что делали мы. Они изучили наш успех, - отметил сопредседатель комиссии Эдельман. - И пока мы избегали различных способов ведения боя, они готовились к масштабным боевым действиям, которые мы не отрабатывали уже очень давно".

Новый подход Пентагона к угрозам со стороны Китая и России слишком часто основывается на сомнительных предположениях и слабом анализе, заключила комиссия.

"Многие навыки, необходимые для планирования и проведения военных операций против таких противников, как Китай и Россия, атрофировались", - говорится в докладе.

В комиссии считают, что усилия Пентагона по повышению обороноспособности для противодействия внешним угрозам недофинансированы, хотя оборонный бюджет США (716 млрд долларов в 2018 году) в четыре раза больше китайского и в десять раз превосходит российский.

Что предлагается американским военным

Чтобы противостоять России и Китаю, по мнению комиссии, ВМФ США должен расширить свои силы подводного флота и морского транспортирования, а ВВС должны ввести в строй больше разведывательных самолетов, а также истребителей и бомбардировщиков дальнего действия со стелс-технологией.

Армия же должна получить больше оружия, высокоточные ракеты с большим радиусом действия, а также нарастить противовоздушные силы и материально-техническое обеспечение.

Отдельно авторы отмечают, что для сдерживания России необходимо продолжения расширения НАТО в районе Балтийского моря.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В конгрессе раскритиковали оборонную стратегию Пентагона

В разделе рекомендаций комиссия также выступила за модернизацию ядерного арсенала США.

Кроме того, авторы предложили назначить высокопоставленного чиновника Пентагона ответственным за разработку дополнительных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Также эксперты обратили внимание, что Китай и Россия в условиях мощной конкуренции с США подготовили национальные стратегии, объединяющие все усилия властей в борьбе со своим соперником, а свое влияние они стремятся расширить далеко не только военными методами. "Нужны усилия, большие чем есть в полномочиях у Пентагона", - отметили в докладе. По мнению авторов, чтобы принять эти вызовы, необходима коллективная работа всего правительства, а конгресс должен выделить на эти действия финансирование.

В общей сложности, комиссия составила список из 32 рекомендаций Пентагону, в которых просит ведомство четко объяснить, как оно собирается победить таких серьезных соперников.

В то время как комиссия просит расширить финансирование армии, Белый дом недавно поручил Пентагону сократить запланированный бюджет на следующий год примерно на 4,5% (то есть на 33 млрд долларов).

Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон ранее давал понять, что планов увеличить военный бюджет на данный момент нет.

Доклад, по всей вероятности, привлечет внимание конгрессменов, как только в январе соберется новый созыв Палаты представителей и Сената.

Демократы, у которых по итогам выборов в Палате большинство, начнут борьбу за проект бюджета, и, вероятно, будут добиваться увеличения военных расходов, как это рекомендуют авторы доклада.

В Пентагоне на данный момент пообещали лишь изучить рекомендации комиссии, изложенные в докладе.