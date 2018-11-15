Отрубившего жене кисти рук жителя Подмосковья приговорили к 14 годам

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Суд подмосковного Серпухова приговорил к 14 годам колонии строгого режима местного жителя Дмитрия Грачева, который отрубил жене кисти рук.

Прокурор просил приговорить Грачева к 17 годам лишения свободы. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой потерю органа, а также похищении и угрозе убийством. Грачев признал вину лишь в причинении тяжкого вреда здоровью.

Также суд взыскал с Грачева 2 млн 35 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Потерпевшая требовала компенсацию в размере 8 млн рублей.

Выступая с последним словом, он заявил, что раскаялся в содеянном, а также попросил прощения у жены и детей. После оглашения приговора Грачев заявил, что обжалует его.

Ранее суд лишил его родительских прав. У Дмитрия и Маргариты Грачевой двое общих детей.

"Неприязненные отношения на почве ревности"

По данным следствия, 11 декабря Грачев отобрал у жены телефон, посадил ее в машину и, заблокировав двери, вывез ее в лес, где отрубил ей кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов. Он был убежден, что Маргарита ему изменяет и требовал от нее признаться в этом.

По словам старшего помощника руководителя подмосковного управления СК РФ Ольги Врадий, Грачев заранее готовился к преступлению - он купил пластиковые хомуты и топор, а также жгуты и бинт с йодом.

Правообладатель иллюстрации Alexander Scherbak/TASS Image caption Одну кисть Грачевой удалось пришить, вторую заменили на бионический протез

Отрубив жене руки, он обработал раны, чтобы та не истекла кровью, отвез ее к больнице и там высадил. В тот же день он пришел в полицию и во всем признался.

Одну кисть Грачевой удалось впоследствии пришить, вторую заменили на бионический протез.

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За месяц до того Дмитрий Грачев, испытывая к жене "неприязненные отношения на почве ревности", также возил ее в лес, где угрожал убийством, но в итоге отпустил.

После этого Маргарита Грачева обращалась в полицию, но участковый вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. По словам Врадий, участкового привлекают к ответственности за халатность.

В январе Грачевой удалось оформить развод, однако, по ее словам, даже после ареста бывший муж продолжал ей угрожать, передавая записки через знакомых.